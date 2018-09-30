黃昆輝教授教育基金會民調 逾半民眾支持將英語列第二官語

2018-09-30

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院推動英語列為第二官方語言，黃昆輝教授教育基金會昨天公布民調，五十三．一％受訪民眾支持政府將英語列為第二官方語言，因為英語是強化國際競爭力的重要工具。

強化國際競爭力 樂見賴揆宣布推雙語國家

前台北市教育局長郭生玉表示，行政院長賴清德宣布推動台灣成為雙語國家，並鬆綁幼兒園不能教英語的規定，去年基金會對幼兒教育即曾做此建言，樂見行政院回應。

另，針對政府五年內將專案補助高等教育八百多億元，培養五加二產業人才的政策，高達七十一．二％受訪民眾支持，且以二十到卅四歲受訪民眾最支持。

基金會董事長黃昆輝致詞表示，基金會關注高等教育和經濟發展議題，但調查結果頗令人遺憾，對大學培養人才可讓經濟發展更有競爭力一事，五十六．三％受訪民眾沒有信心。

不過對於提升大學生英語水準的優先措施，問卷複選調查結果，五十三．一％受訪民眾支持將英語列為第二官方語言，獎勵大學設立全英語教學課程有四十八．一％支持，四十四．九％支持將英語能力列為畢業門檻。

另針對開放僑生就業及居留權，四十三％受訪民眾贊成政府開放來台僑生畢業在台就業，且有條件給予永久居留權，進一步分析，以家中有小孩就讀研究所的受訪民眾支持度最高達六十．五％，大專以上學歷支持度也達五十一．二％。

對於如何培養跨領域跨學科能力人才，七十一．七％認為企業界與大學合作訓練跨域人才是最佳措施，四十三．八％支持大一和大二不分系，三十五．八％鼓勵研究所招收跨域學生。此電訪民調今年九月進行，受訪有效樣本人數一○六八人。