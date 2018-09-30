5年3億大調查／農委會攜手中研院 研究農村生態與變遷

2018-09-30

〔記者吳欣恬／台北報導〕為推動農村再生二．○，橫跨中研院四個所、兩百多人參與的「台灣農村社會文化調查計畫」展開，將以五年時間系統性調查台灣農村人類生態及歷史變遷史，此為戰後第一次學術機構對農村進行長期大型的調查計畫。

戰後第一次 學術機構長期調查計畫

這項研究計畫由農委會與中央研究院合作進行，總計畫主持人為中研院院士王明珂，五年投入經費超過三億元，由農村再生基金支出。

中研院院長廖俊智表示，過去台灣農村研究較為零散，此次集合農委會和中研院人文社會科學的菁英，從台灣農村出發，進一步為台灣政治、經濟、文化進行整體分析，為台灣農村找出永續發展命脈，成為未來施政後盾。

農委會主委林聰賢表示，傳統農村沒有失業的問題，家人外出失業，回來只是多一副碗筷，農村的包容力讓社會和家庭得到穩定的效果。這次借重中研院國家級研究機構力量進入農村調查，要讓更多人了解台灣農村有很多寶藏，吸引青年人返鄉 。

農委會副主委陳吉仲表示，農委會各單位共累積六十一系統、七十一資料庫數據，這些農地、農產品統計是業務單位的量化資料，缺乏傳統農法、農村文化、語言等質化資料，希望透過中研院完整調查保存農村文化資產，研擬相關農村政策。

此外，農委會也交付研究團隊協助檢討過去農業政策的任務，譬如比較曾獲農村再生獎勵補助的農村和未曾補助的農村，了解是否有發揮預期效果。

中研院台灣史研究所所長許雪姬說，農委會給研究團隊很大空間，除完成所交付的任務，也有助於未來研究主題的發掘，甚至對國內人文社會研究人員訓練有很大幫助。