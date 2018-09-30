酒害防治協會成立 推動酒癮治療納入健保

2018-09-30

〔記者翁聿煌／新北報導〕酒後家暴、酒後駕車經常造成令人遺憾的社會問題，「台灣酒害防治協會」昨成立，台北慈濟身心醫學科主任陳益乾表示，政府及民眾都應重視飲酒對身體及行為所造成的傷害，協會將推動「酒害防治法」立法，爭取將問題性飲酒及酒癮者的醫療納入健保。

根據世界衛生組織（WHO）發表的研究資料顯示，二○一六年的全球死亡人口中，每二十人就有一人因飲酒產生的疾病而死；二十歲到五十歲人口中，有飲酒習慣者的死亡率，比無飲酒習慣的人高出五．七倍。

陳益乾長期關注「酒害防治」議題，他表示，不當飲酒是造成疾病風險的因子，問題性飲酒引發癌症及誘發精神疾病的比例很高，造成早發性失智的風險更高出三．五倍，台灣每年因「酒」延伸的醫療支出高達二五○億元、酒駕造成的意外傷害及人員損傷每年花費約一百億元，有四分之一的受刑人是因為酒駕或飲酒引發家庭問題而入獄，造成許多社會問題。

每年因酒延伸的醫療支出達250億

他指出，根據國外「關於酒精和相關疾病的國家流行病學調查」，每天習慣喝五瓶以上的啤酒就算酒精成癮，在酒精代謝過程中，體內會產生乙醛，乙醛是世界衛生組織認定的一級致癌物，且酒癮約有五十％到七十％的遺傳性，酒精成癮影響層面既深又廣。

陳益乾舉例說，台北慈濟醫院有一位五十多歲的男性病人，因為夫妻離異及工作不順而酗酒，原本健壯的身體逐漸虛弱，肝功能嚴重受損，每天渾渾噩噩，某日喝到吐血才驚覺不妙，經北慈協助治療並鼓勵他參加身心科戒酒班，如今可以恢復正常生活並重返職場。