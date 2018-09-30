1年奪走5萬多人命 「三高」疾病比癌症更「要命 」

2018-09-30

〔記者吳亮儀／台北報導〕最近氣溫變化大，醫師提醒有心血管疾病等慢性病患者要特別注意身體狀況，因為根據歷年死因統計，我國心臟病、腦中風、糖尿病等「三高」疾病每年致死人數高達五萬多人，遠超過癌症奪走的四萬多條人命。

昨天是世界心臟日，全球都在宣導心臟健康，世界衛生組織（WHO）甚至指出，心血管疾病是全球死亡頭號殺手。

根據我國死因統計，心臟病是去年十大死因第二名，奪走二萬六四四條人命，平均每廿六分鐘就有一人死於心臟病，若再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管相關死因，血管性疾病造成每年五萬三六九七人死亡，超過第一名的癌症死亡四萬八○三七人。

高血壓、高血糖和高血脂 民眾警覺心不大

「許多民眾對三高等心血管疾病，警覺心沒有癌症來得大！」心臟學會暨心臟基金會執行長黃瑞仁指出，「三高」是高血壓、高血糖和高血脂，都屬於慢性病，長年飲食和作息不正常影響下，容易罹患疾病。

黃瑞仁說，最近許多研究發現台灣人血液中膽固醇濃度越來越高，已和歐美人差不多，顯示台灣人飲食逐漸西化，紅肉和油脂的攝取量越來越多。亞洲人對糖分的代謝能力較差，西化飲食結果反映在糖尿病盛行率越來越高，糖尿病併發症包括大血管疾病如心肌梗塞、缺血性腦中風、下肢動脈阻塞等，小血管疾病如腎臟病、視網膜病變、手麻腳麻、神經病變等。

黃瑞仁說，極熱、極冷或氣溫變化大的天氣型態，也是心血管疾病誘發因子。心肌梗塞又是心血管疾病當中很致命的疾病，「胸痛」是最典型症狀，喘、冒汗、暈眩、上腹痛是心肌梗塞症狀，特別是女性對疼痛耐受度較高而易忽略，更可能延誤就醫。

國健署署長王英偉指出，心腦血管疾病七大危險因子包括︰四十五歲以上男性、五十五歲以上或停經女性、有心血管疾病家族病史、三高疾病、抽菸、肥胖、少運動等，只要符合當中三項就屬於高風險群。

國健署列出四項建議，包括健康飲食，少油少鹽多纖維，以蒸、煮、川燙代替油炸；規律運動，每週累積一五○分鐘的中度身體活動；不抽菸，也拒絕吸二手菸；最後是定期健檢，了解自己的血糖、膽固醇、血壓及體重指標（BMI）。