4成國人沒做癌篩 將納防治重點

2018-09-30

公衛訪視列入社安網 安排高風險族群接受癌篩

〔記者吳亮儀／台北報導〕「四成民眾沒做過癌症篩檢，未來要納入癌症防治重點。」衛福部長陳時中說，已規劃在社福和家庭保護的社會安全網中，額外加入家庭公共衛生訪視，安排可能罹癌的高風險族群民眾接受癌症篩檢。

蔡英文總統昨出席乳癌研討會時強調，癌症防治著重早期篩檢、存活率能大幅提高。陳時中會後受訪時透露，未來防治重點將放在「未接受過篩檢」的民眾，將公共衛生訪視納入社會安全網架構，讓更多民眾避免末期癌症。

避免民眾一旦發現 就是末期癌症

台灣的公費四癌篩檢服務領先亞洲，在全球也是名列前段班，但統計發現，最多僅約六成人有接受過癌症篩檢，剩下四成從未接受過癌篩，很多人往往發現癌症時已經是末期。

根據國民健康署統計，去年的四癌篩檢率分別為子宮頸癌七十二．五％、乳癌卅九％、大腸癌四十一％，以及口腔癌五十％。以乳癌為例，篩檢率僅約四成，不過通過篩檢早期發現癌症的患者，約八十六％是第○期到二期的早期癌症，經妥善治療後五年存活率很高。

陳時中說，衛福部的癌症防治工作，未來重點要擺在找出未接受過癌症篩檢的人，計畫在社會安全網的訪視中，額外加入做公衛訪視，若有具癌症高風險因子的民眾仍未接受篩檢，會建議作癌症篩檢。

國健署日前宣布，開始研議癌症篩檢走向「個人化」服務，依個人病史等做調整，可能放寬篩檢頻率。陳時中說，這不妨礙一般民眾定期接受癌症篩檢權益，未來若確定將公衛訪視納入社會安全網中，也要加強訓練訪視員對癌症高風險族群的判定和對民眾的解說訓練。

社會安全網計畫包括保護服務、高風險家庭服務、社會救助、心理衛生、自殺防治等十項體系，例如社福服務中心在社區提供預防性、貧窮、高風險個案等服務，目前還未納入公衛訪視。

陳時中說，要如何將社福體系的社會安全網和公共衛生體系的癌症篩檢一起推動，還需要請專家學者一起研究和商量。陳時中說：「健康的高風險族群深深影響家庭關係，同樣重要。」