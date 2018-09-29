查管中閔赴中兼職 監委下月約詢

2018-09-29

〔記者鍾麗華／台北報導〕雖然監察院調查台大校長遴選案，糾正教育部與台大，但該案並未約談台大財金系教授管中閔。而監委王幼玲、蔡崇義三月也針對管中閔赴中兼職立案調查，由於此案涉及管中閔的個人行為，必須約詢本人才能釐清案情，監院下月將約詢管中閔，由於案情資料相當龐雜，估計要選後才會結案。

王幼玲說，會在十月找一天約詢管中閔，但不是外傳的十月五日，當天會找相關的機關，包括教育部、人事總處、銓敘部等單位來了解狀況，目前她的行事曆並沒約詢管中閔的行程，約詢通知書也還沒發出去。

據了解，監察院在一、兩週前，確實發函給包括台大、政大、中山等多所公立大學，調查管中閔在各校所有兼課或講課、演講等時數與收取費用，非正式教學所有活動演講的舉辦目的、收取費用等詳盡細目，不過，目前僅政大覆函，其他各校並未回應。

發函給金控 調查管掛名的產學合作計畫

據指出，除大學外，監院近日也針對過往與台大進行產學合作的企業與金控，只要產學合作計畫內容有管中閔掛名，皆發函調查，除富邦金外，也發函給某金控，但目前皆未收到這兩家金控回覆。

監院人士表示，要等約詢完所有機關，所有資料備齊後，才會約詢案件當事人，這是所有調查案的作業程序。