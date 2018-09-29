消基會︰增高食品 近半數誇張效果、易生誤解

2018-09-29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕許多父母認為小孩「不要輸在起跑點」，因此坊間強調智能開發、肢體、語言啟發，甚至身高的食品，容易吸引家長目光，但部分廣告可能誇大，家長要多注意。

根據「食安法」規定，食品廣告不得涉及誇張易生誤解或醫療效能，消基會今年八月針對十一項市售宣稱可長高的食品調查，有四十五％違法誇張或易生誤解，像是宣稱能夠快速長高五至十二公分、促進骨骼二次發育等。

消基會董事長游開雄表示，今年四月接到消費者諮詢，表示看到「Dr.高人一等」商品廣告描述可讓孩子一年內長高十二公分，消基會函文食藥署，轉台北市衛生局查覆後，認定該食品廣告違反食品安全衛生管理法第二十八條第一項規定，可依法開罰四萬至四百萬元罰鍰。

食品無療效 運動、睡眠才有助長高

游開雄強調，會影響身高因素包含父母遺傳、營養攝取、適度運動及充足睡眠，孩子要長高應先從飲食、生活習慣著手。而食品僅提供營養素及熱量，不具任何療效，民眾切勿輕信誇大不實食品廣告。

消基會調查商品有違法的包含台塘高挺挺（婷婷）、花旗生醫日日高精華、高登鈣長高計畫、御典堂步步高身成長膠囊、美國快高等。台塘高挺挺（婷婷）宣稱改善體質不良，易使消費者誤信而購買，其餘商品皆有廣告涉及誇張、易生誤解情況；當中高登鈣長高計畫還宣稱可降低骨質疏鬆，涉及宣稱醫療效能情況，可依法開罰六十萬至五百萬元。

根據中華穀類食品工業技術研究所估算，國內每年保健食品商機高達七百一十六億元，游開雄表示，呼籲政府應依法加強查察，尤其是夜市、廣播電台販售來路不明商品，甚至可研議設置檢舉獎金，相信可有效降低誇大不實廣告數量。