記載草鞋催生…大數據揭本草綱目藥方

2018-09-29

〔記者吳亮儀／台北報導〕破草鞋也能入藥？台北醫學大學大數據科技管理研究所助理教授洪暉鈞帶研究團隊整理《本草綱目》，將內容分門別類電子化，方便搜尋，意外發現許多現在難以想像的藥方。

研究團隊整理《本草綱目》的目錄、標題、譯名、部位、主治、氣味等複方結構化指標，還用大數據找出寒熱溫涼四性、辛甘酸苦鹹五味；洪暉鈞說，整理過程中發現奇特藥方，例如屬於服器部首的麻鞋、草鞋、布、衣帶、絹、紙、頭巾和尿桶等。以草鞋為例，它的複方對應症狀是產婦催生，「路旁破草鞋一隻，洗淨燒灰，酒服二錢，如得左足生男、右足生女，覆者兒死。」他笑說，這有看沒有懂。

今年是明朝醫藥專家李時珍誕生的五百週年，《本草綱目》共一九○萬字、載藥一八九二種、方劑一萬一○九六首，是中國最重要的中藥典籍之一。

北醫大洪暉鈞 建立查詢電子字典

洪暉鈞解釋，操作平台連接資料庫，可用部首或藥性等分類來搜尋，只要用滑鼠點擊就能看到裡面完整內容，可做為學者研究或教學使用。

洪暉鈞說，花了五個多月整理，他認為李時珍不像醫師或醫藥專家，反而像是史學家或博物家，因為李時珍把不同資料蒐集並分類，完成這本類似字典的鉅著，團隊完成這部電子字典，「也算是向李時珍致敬」。

洪暉鈞說，這套系統會先用於校內教學，可提供客觀、量化資料，將來所有細節和系統設計好後，可能開放給一般民眾或學校使用。