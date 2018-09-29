71型疫苗 最快2年後上市

2018-09-29

〔記者林惠琴／台北報導〕腸病毒71型曾在台造成嚴重疫情，國衛院歷經多時研發出疫苗，技轉給國光生技旗下安特羅生技、基亞生技旗下高端疫苗生物製劑公司，已在台灣與越南進行至第三期臨床試驗，預計最快兩、三年後上市。

除了腸病毒71型疫苗著力外，台灣疫苗廠如國光生技也早已成功生產流感疫苗，不只內銷，並推進到中國上市，且在中國銷售價格高於中國國產貨，顯示台灣品質受到信任。

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，腸病毒71型容易造成手足口症、腦幹腦炎與死亡，國內一九九八年首度大流行，當年四○五例重症，其中七十八例死亡，後續二○○一、二○○二、二○○五、二○○八與二○一二年每年也有一百多例至四百多例重症、兩例至五十八例死亡。

國衛院二○○七年起開始腸病毒71型疫苗發展計畫，二○一○年進入第一期人體臨床試驗，確認安全性與抗體反應良好，技轉給兩家本土疫苗廠。

國光生技發言人潘飛指出，安特羅生技的腸病毒71型疫苗已進入第三期臨床試驗，在台灣與多家醫療院所合作，從六月底至今已收案約四百人，預計要收案一二五六人，於明年第二季完成收案，最快明年底、後年初結案，若順利的話，屆時即可申請藥證、準備上市。

國光生技 續洽談東南亞國家

另外，安特羅生技收到越南衛生部函文，獲准提出腸病毒71型疫苗第三期臨床試驗申請，潘飛說明，近期正準備遞件，並與當地醫學中心合作，估計當地病例較多、收案速度可望較快，並持續與其他東南亞國家洽談臨床試驗合作事宜。

高端疫苗也指出，在台預計今年第四季展開第三期臨床試驗收案，至少需要一年確認有效性；越南方面，會向當地衛生部提出腸病毒71型疫苗第三期臨床試驗申請書、計畫書等，估計台越兩地共要收案約三千多人，結案後申請藥證與準備上市。