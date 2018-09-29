腸病毒疫苗 新南向市場大

2018-09-29

〔記者林惠琴／台北報導〕腸病毒71型首次在台灣大流行屆滿二十年，國家衛生研究院董事長林奏延呼籲國內疫苗業者積極投入疫苗開發，可朝新南向國家發展，並提出印尼市場龐大，可以協助當地成立病毒實驗室，進行流行病學、疫苗需求分析，成為推廣疫苗的基石。

衛福部疾管署統計，今年二十八例腸病毒重症，以新生兒感染易併發重症的伊科11型十例最多，其次71型六例；八例死亡個案包含伊科11型七例、克沙奇B1型一例。

政策不明 「是否公費接種須考量安全」

林奏延指出，目前國內疫苗產業政策不明確，到底未來小孩要不要打腸病毒疫苗？若確定公費接種，須訂出積極配套，有利疫苗開發與生產；副署長莊人祥強調，國產腸病毒71型疫苗是否納入公費接種，仍待業者第三期臨床試驗結果，經專家確認安全性與有效性後而定。

據疾管署數據，今年東南亞國家腸病毒分別為馬來西亞近六萬例、泰國約五萬例，均高於去年同期，越南與新加坡也有三萬兩千例。

國內疫苗廠曾估計，東南亞每年腸病毒發生率約台灣四至十四倍，預估越南潛在市場為新台幣近六十一億元，加計泰國、菲律賓、馬來西亞與新加坡等地，更上看一八三億元。林奏延強調，我國政府更應積極協助本土疫苗廠外銷，尤其打入東南亞市場。

林奏延表示，新南向政策國家很多，早期國衛院協助越南成立病毒實驗室，成功推進雙方合作，現在印尼是很大市場，有腸病毒流行但無病毒實驗室，他正思考國衛院與醫療院所合作前往印尼協助成立病毒實驗室、分析流病狀況，凸顯疫苗需求，成為我國疫苗廠的利基。

事實上，國內腸病毒疫苗研究有新進展。國衛院副研究員周彥宏今年曾發表動物實驗成功的「廣效型腸病毒疫苗」，可同時預防多種腸病毒，且不必打針，可用滴劑形式滴進鼻子吸入達到效果，預計今年底進入臨床試驗。