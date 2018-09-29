近2千家露營場 合法不到1成

2018-09-29

觀光局三波大清查 違規高達三成六

〔記者楊綿傑、蔡孟尚／綜合報導〕國人瘋露營，但許多露營場並非合法設立。交通部觀光局昨天公布第三波露營場清查結果，與前兩波合併計算後，總計全台一千九百八十九筆露營場資訊中，合法不到一成，違規高達三成六，呼籲民眾選擇露營場要睜大眼睛。

觀光局分別在今年一月十六日及三月卅一日陸續兩波公告露營場調查資訊，加上這次第三波數據，觀光局網站「露營專區」累計公布一千九百八十九筆露營場資料，合法一百八十一筆，占百分之九‧一；違反法令規定的露營場七百一十九筆，占百分之卅六‧一五；無營業露營場一百廿一筆，占百分之六‧○八；待清查或待確認露營場九百六十八筆，占百分之四十八‧六七。

位農牧用地 竹縣違規場地最多

大致分析數據，苗栗縣、南投縣轄區內露營場最多，但大部分為營業中待清查狀態；違反相關法令規定之露營場最多的為新竹縣，因許多露營場位於農牧用地，違反區域計畫法規。

觀光局技術組科長莊慧文表示，待清查待確認部分，確認後會提供至露營專區平台。目前一千九百八十九筆露營場資料中，扣除三百筆土地待確認外，其中農牧用地占了一千一百卅五筆。為利地方政府輔導露營業者合法經營，行政院請農委會及內政部檢討現行農牧用地之使用管制是否有條件修正，適度容許設置露營設施。

新竹縣政府表示，建請中央儘速開放農牧用地容許使用項目，讓新竹縣內多數農牧用地露營區都可以合法，在尚未開放前，縣府會盡量輔導業者以申請休閒農場的方式來合法。在此之前，先就違規經營露營地位處特定水土保持區及土石流潛勢區部分做清查，並於主要道路設置警示牌。