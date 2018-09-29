客運勞資達共識 放寬7休1有譜

2018-09-29

特定條件下鬆綁 明年春節實施

〔記者鄭瑋奇、李靚慧／綜合報導〕公路客運、市區客運鬆綁七休一有譜！交通部公路總局昨日邀集客運相關公工會，討論特定條件下可放寬七休一，勞資雙方都認同國定假日民眾有返鄉需求，可依照連假天數調整，雙方共識是可連續上班天數，可依照假期天數前後再各加一天，但最多不超過十一休一。交通部公路總局表示，預計明年春節前可實施。

因應節日民眾返鄉需求 駕駛可連上10天班

勞動部指出，客運業能否在明年春節假期實施「十一休一」，仍有諸多關卡有待克服，包括在勞動部須完成相關行政程序後，還需經各公司工會同意，並且送地方主管機關備查，最後才可實施。

中華民國汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長謝界田表示，原本運輸業碰上連續假期時，例假可從七休一挪移成十二休二，無法挪移後產生困擾，公總召開會議討論後，已有相關共識，以明年春節九天假為例，因為假期前一天和收假後一天旅客都很多，因此前後加一天，變成可以十一休一。

謝界田說，若各客運公司沒有經過與企業工會或勞資協議，就無法享有十一休一的時間彈性，業者有違規情況，也不得彈性挪移例假。此外，客運業者也希望每年清明加開掃墓公車或台灣燈會、台中花博等節慶或大型活動，有加開需求時，也納入放寬七休一的節日當中，原則上連上十天班，至少休一天。

燈會、花博等活動疏運 工會不同意放寬

台灣汽車客運產業工會理事張立宗則表示，基於大眾便利性，同意節日有條件、適度放寬，但會監督資方是否嚴格遵守法令。至於清明掃墓公車、燈會、花博等活動疏運，這些並非國定假期，工會不會同意放寬。

勞動部指出，客運勞資協商評估後，認為挪移可連續上班天數有其必要性，下一步就得送勞動部評估，未來將由勞動基準諮詢會進行審查，通過後才會進行法案預告，再由法規委員會審查，審查後由勞動部公告。

勞動部︰勞資有共識 預告期可縮短至7至10天

勞動部指出，正式公告後，雖然代表主管機關同意，但如果個別工會有意見或勞工有意見，這家公司就不能實施「十一休一」，而需回到原先的「七休一」；即使工會同意，未來也只能在工會同意的特定節日、年節實施，並非全面開放。如果勞資雙方已有共識，預告期可縮短至七至十天。