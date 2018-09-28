29歲罹腎細胞癌 全身性標靶治療續命

2018-09-28

文／羅浩倫

去年10月一名29歲的年輕人因腹脹求診，經安排腹部超音波檢查後，發現罹患腎細胞癌，轉到我的門診時，癌細胞已轉移至腹腔，腫瘤有20幾公分大，造成嚴重腸阻塞並伴隨大量腹水。

腎細胞癌雖未排入十大癌症內，但因其早期症狀不明顯，等到出現血尿、腹部腫塊、腰痛等3大典型症狀時，大多已是晚期，因此晚期腎細胞癌存活率很低。

腹部腫塊誤當肥胖 延誤就醫

這名29歲的患者是家中獨子，剛就診時體重約100公斤，誤把腹部腫塊視作肥胖，因此延誤就醫時間。

統計上，腎細胞癌的好發年齡為40-70歲，但是我在診間偶爾會遇到30-40歲的案例，因此即使是年輕人也不應輕忽腎細胞癌的威脅。提醒有家族病史或是腹部不適者可以接受腹部超音波檢查，早期發現，早期治療。

血尿腹腫腰痛 3大典型症狀

早期腎細胞癌仍以手術為優先考慮的治療方式，晚期腎細胞癌則會考慮使用第一線胺酸激酶抑制劑（簡稱TKI）、第二線mTOR抑制劑等標靶治療，或者是免疫檢查點抑制劑治療。

這名年輕患者因腫瘤侵犯升結腸及十二指腸，出現嚴重腸阻塞及臟器暴露，曾一度嚴重肝衰竭昏迷，甚至家人也簽署放棄急救同意書，但我嘗試讓他接受全身性標靶輔助藥物治療，結果他在3個療程後，黃疸退去並恢復正常進食。

今年8月回診時，腫瘤已明顯縮小超過90%，目前仍持續治療中。

（作者為高雄長庚醫院泌尿科醫師）