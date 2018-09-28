秋天到皮就癢 中醫飲食調體質

2018-09-28

記者翁聿煌／新北報導

35歲擔任業務的黃小姐因為工作關係，經常在外奔走、為工作熬夜，又喜歡跟朋友相約吃麻辣鍋，但每到秋冬，皮膚又乾又癢，有時更出現脫屑情形，多喝水、擦保濕乳液效果都不佳，影響生活及睡眠，因而求助中醫師。

台北慈濟醫院中醫部主治醫師許雅婷指出，9月23日進入24節氣中的秋分時節，中醫主張「燥令傷肺」、「肺主皮毛」，在這個時節中，人們除了容易口乾舌燥外，身體對外的第一道防線—皮膚也容易因缺水，出現乾燥、搔癢或脫屑症狀。

吃含膠原蛋白食物 護膚免乾燥

許雅婷表示，「風邪」致癢，中醫因風邪所起的搔癢症狀包括「風熱」、「風濕」、「風寒」3種，其中「風寒型」最容易在秋冬發作。此外，「血虛型」患者也容易在秋冬出現乾癢症狀。

許雅婷指出，「血虛型」患者多為年長者、熬夜者或女性患者，這類患者多因體質虛弱、陰血不足，導致皮膚乾燥粗糙、搔癢脫屑，常見病症如老人冬季皮膚搔癢、慢性濕疹與蕁麻疹，可透過「當歸飲子」輔以其他藥材治療；而「風寒型」多為過敏體質患者，由於癢處不定，秋冬遇冷症狀加重，可透過「桂枝麻黃各半湯」與其他藥材輔佐控制症狀，控制下來後，仍需持續調理體質。

患者除了藥物治療，可透過飲食改善症狀。許雅婷說，人體本身就有膠原蛋白，但會隨著年齡漸長逐漸流失，因此秋冬時節可多食用白木耳、黑木耳、海帶、秋葵等富含膠原蛋白的食物，以及菠菜、紅鳳菜、番茄、藍莓、覆盆子、動物性蛋白質、黑芝麻、百合等「滋陰養血潤燥」類食材，保護皮膚免於乾燥。