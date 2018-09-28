少年維特煩惱悶心裡 孩子憂鬱難察覺

2018-09-28

文／阮紹裘

小明生性活潑，在班上總是大家的開心果。儘管如此，小明卻有個不為人知的秘密，就是他喜歡上隔壁班的女同學美玲。美玲清新脫俗，宛若古墓派小龍女的氣質令他著迷，但也像小說中的人物一樣，對小明愛理不理。

引導孩子表達情緒 紓解壓力

小明發現美玲喜歡到一家速食店聊天，因此小明放學後第一件事情，就是衝進速食店「打卡」。佯裝唸書，在離美玲不遠的位子坐下，順便偷瞄心儀的對象。美玲的一顰一笑都令人著迷，偶然的眼神相會，讓小明欣喜異常。

日子久了，小明開始認為美玲其實是喜歡自己的，只是害羞，所以拒小明於千里之外。或許是意識到小明的存在，美玲偶爾會點頭示意。小明的心情隨美玲起伏，聽見美玲跟同學訴苦，他會好幾天心裡面不舒服，上課也沒辦法專心，想的都是美玲。

但這天小明心碎了。某個星期五的傍晚，眼前的一幕讓小明震驚。美玲與吉他社的學長手牽手，親密地走進速食店。「我不相信！她怎麼可以喜歡別人？」小明無法接受眼前的事實，他既憤怒又傷心，在同學面前仍強顏歡笑。沒辦法不去想美玲，也開始懷疑人生的價值。

「可惡，是不是我很差，所以她討厭我？那我活著做什麼？」他的作文透露輕生念頭，導師察覺不對，與家長一同鼓勵小明接受精神科的治療。

易怒、自殘等 都是常見症狀

青少年由於情緒覺察與表達能力都仍未成熟，憂鬱症發作常難以察覺。國外流行病學調查發現，13至18歲的青少年約5%有罹患憂鬱症的風險，常見的症狀包括：易怒、沮喪、成績退步、無精打采、自卑、失眠，以及自我傷害行為（例如刀片劃手臂或撞牆）等。

多陪伴關心 憂鬱症可以治療

憂鬱症是可以治療的，若前述症狀持續數週，出現自殺意念或自殘行為，就要及早就醫。

引導孩子表達情緒，適時紓解壓力，以「我想瞭解你，幫忙你」替代說教與斥責，就能預防青少年憂鬱症。

（作者為新北市寧靜海診所主治醫師）