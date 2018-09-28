北部今明豪雨 週末恐有颱風形成

2018-09-28

〔記者蕭玗欣、陳宜加／綜合報導〕中度颱風潭美昨晚開始快速往西北方向、朝台灣靠近，潭美雖預計將北轉朝日本前進，但中央氣象局表示，潭美預估今晚到明天白天會最接近台灣，受外圍環流影響，昨起一連三天，北部、東北部會有明顯降雨，要留意局部大雨或豪雨發生。

另外，台灣東南方六千多公里海面上又有低氣壓在發展，預估週末前後有機會增強為第廿五號颱風。氣象專家吳德榮表示，無論廿五號颱風是否在九月底生成，今年已是廿四年來、九月颱風最多的一年。

氣象局指出，潭美颱風昨晚在距離鵝鑾鼻東方八八○公里海面上，今天晚上到明天上半天會最接近台灣，週六上午在宮古島附近北轉，朝日本前進。

預報員陳建安說，潭美直接影響台灣的機率變小，但今、明兩天受外圍環流影響，迎風面的北部、東北部恐有間歇性大雨或豪雨發生，台東和中南部地區則在午後山區有雷陣雨；各地沿海及空曠地區有機會發生九到十一級強陣風，北部、東半部、恆春半島及馬祖沿海要留意長浪，東北部外海更恐掀起六到九米的浪高，提醒民眾非必要勿前往海邊。

潭美颱週日襲日 16航班取消

氣象局也提醒，潭美颱風預計週日到下週一侵襲日本，恐影響台日航班。華航、長榮、台灣虎航、樂桃航空已宣布今天總計取消十六個台灣往返沖繩航班，搭機旅客請先查詢航班狀況。

下週一起，東北風增強並伴隨涼空氣，迎風面北部和東北部地區將感受到明顯涼意，北部、東北部低溫只剩廿一、廿二度，中部及花東地區約廿二、廿三度，南部地區則有廿三、廿四度。