家長淚訴... 妥瑞兒被罵「有病」 入學98天輕生

2018-09-28

〔記者蕭玗欣、蔡亞樺／綜合報導〕台北市民權國中一名王姓國一生去年十二月因不堪學校師長羞辱恐嚇，入學短短九十八天就跳樓輕生。學生父母昨出面淚控，指校方明知王生患有妥瑞氏症，還曾長達三週都在上課時間強行將學生留在學務處，多次以言語恐嚇、羞辱，導致王生走上絕路。北市教育局提出的調查報告對事件經過隻字未提，盼監察院能介入調查，也呼籲其他特殊生家長別重蹈覆轍。

民權國中校長朱毋我昨說，會痛定思痛修正改進；北市教育局主任秘書陳素慧表示，老師在特教生這塊知能不夠，確實需要再努力。

被指管教過當 校方表示將改進

王生爸爸說，開學時向校方表明孩子有妥瑞氏症，避免給過多課業壓力，但施姓導師多次以成績低落為由，要求王生留校罰抄寫，甚至要求期中考考科全部重考、罰寫。王生去年十月放學時和社團同學發生衝突，校長朱毋我要求雙方對質，當場喝斥王生「你就是有病，就是要吃藥」。後來只要兒子上課影響秩序，就被帶到學務處留置，去年十二月七日兒子輕生前，曾連續三週每天被叫到學務處留置。

王生媽媽淚訴，十二月七日兒子放學後被導師留下罰抄寫，寫完離開教室，導師緊追在後，指控兒子罰抄寫還沒檢查就離開教室，還試圖以雨傘攻擊導師。王媽媽哭訴，她當下情緒失控打了兒子一巴掌，沒想到回到家後兒子將書包一丟，便從自家頂樓跳樓輕生。

王生媽媽說，事發後，兒子學長留言向她表示，經常看見王生在學務處被留在後門和牆壁間的空間禁閉罰站、被罵，校方卻說沒有監視器錄影畫面。

朱毋我解釋，王生有注意力不集中與過動情況，家長說有就醫，斷斷續續服藥，他提醒要按醫囑服藥，說法遭斷章取義。監視器部分，因當時有工程在進行，無法提供。疑對王生有言語羞辱行為的生教組長已離職。

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