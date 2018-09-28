每天苦讀12小時 62歲大叔電力工程普考上榜

2018-09-28

準備5年終圓夢 今年最年長錄取者

〔記者蘇孟娟／台中報導〕超狂大叔！六十二歲的退休老師林建郎，為一圓考上電機技師夢想，花五年時間準備，每天苦讀十二個小時，今年終於通過電力工程類普考，成為普考最年長錄取者。他開心說：「只要努力，夢想就能成真！」

林建郎是霧峰農工退休教師，七年前自服務卅年的教職退休，自認讀電機的人若不具電機技師證照，那就是「電機半桶水」，動念想把另半桶的水補起來，也希望讓兒子及學生相信，努力追夢、夢想就能成真的道理。

以考養實力 屢敗屢戰也要挑戰

五年前林建郎開始「以考養實力」策略，舉凡跟電機相關的考試包括鐵路特考、台電、國營事業及地方特考等，他逐一挑戰、屢敗屢戰。林建郎說，畢竟已有年紀，加上電機科技日新月異，很多新知他也要從頭學起，公式更是背了一忘再忘，他靠畫圖、強迫記憶法，一點一滴累積應考資訊。

林建郎說，因為有夢想支撐，他愈讀愈有興趣，往年應考時，頂多看懂一半考題，今年上考場後，發現竟有逾八成的考題都看得懂還能寫出答案，結果錄取分數五十七．八三，他考出五十九．一七分，以排名六十三的成績考上普考電力工程類。

林建郎說，他已六十二歲，不會去報到，把機會留給年輕人，接下來要挑戰十一月舉行的專門職業及技術人員高等考試的電機技師考試。他說：「去年第一次考差八分，今年應該可以如願以償！」