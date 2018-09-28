自己決定監護人 意定監護政院拍板

2018-09-28

意思能力清楚時先行約定 同性伴侶適用

〔記者吳政峰、李欣芳／綜合報導〕行政院二十七日通過民法「意定監護制度」修正案，民眾只要在受監護宣告前，與信任的人簽下意定監護契約，就可以在受監護宣告後，由該人擔任監護人，相較於現在僅能由法院指定監護人，可降低法院代選任監護人的成本，且更具彈性。

比現行法院指定更彈性

法務部指出，我國現行的「法定之成年監護」制度運作多年，惟欠缺「意定監護」制度，相較於德國、美國、英國及日本等先進國家均有此制度，我國有必要與時俱進，以因應高齡社會來臨，期可減少身心照護及財產管理爭議，有助於正面維繫家庭關係及補充法定成年監護不足問題。

意定監護共增修十條民法，主要為意定監護受任人、輔助人、利害關係人均得為當事人聲請監護宣告；受任人為數人時，除約定為分別執行職務外，應共同執行職務。

此外，意定監護契約的訂立與變更，採要式方式，即簽下白紙黑字契約，且須經由公證人作成公證書才能成立，不過，要在當事人受監護宣告時，始發生效力。

法務部次長陳明堂表示，成人監護制度早年叫做「禁治產」，現在叫做「監護宣告」，若成年人有精神障礙、失智症或其他缺陷無法進行意思表示時，由法院選擇配偶、親屬等一定範圍內的人選擔任其監護人。

陳明堂說，這次修法新增「意定監護」制度，也就是在本人意思能力清楚時，就可先約定好未來的監護人，監護人人選同性伴侶也可適用。

法務部法律事務司司長鍾瑞蘭指出，台灣已進入高齡社會，六十五歲以上的老年人，每十二人就有一人失智，隨著高齡人口的增加，須有更完善的成年監護制度，這次修法新增意定監護制度，就是「自己的監護人自己選」。

鍾瑞蘭說明，草案規定，本人在意思清楚時，先與指定的受任人訂下意定監護契約，並經過公證人公證，做成公證書後，七天內通知本人所在地的法院，等到未來本人發生喪失意思能力狀況，經過法院宣告後，契約正式生效，由受任人擔任監護人。

草案也明定，若有事實可認定意定監護的受任人不利於本人，或有不適任的狀況（如犯罪、詐騙等行為），法院可依職權選定監護人，不受意定監護契約的限制，意定監護契約訂立後，當事人於法院為監護宣告前，可隨時撤回。