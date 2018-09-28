睡前滑手機 藍光刺激恐失眠

2018-09-28

〔記者吳亮儀／台北報導〕長時間接觸3C產品的藍光已被證實會傷害眼睛，台大醫院進一步研究發現，眼睛內有一種「藍光受體」，接收藍光後會向腦部發出訊號，活化全身的交感神經，因此會導致人們亢奮睡不著、甚至失眠。

活化交感神經 台大醫研究登國際期刊

藍光存在於自然界，3C產品螢幕也會發出藍光；近年研究發現藍光恐影響人體睡眠，主要原因是手機螢幕會散發出波長長短不一的藍光光線。

研究團隊指出，當接受到藍光時，視網膜內的內生感光視神經細胞（ ipRGC）作為受體，會向腦部的視交叉上核發出訊號，活化全身交感神經，影響全身的生理。

台大醫院皮膚部、眼科部及台灣大學生命科學系研究團隊昨天公布這項研究，實驗發現小鼠在進入睡眠前，給予眼睛八分鐘波長較長的強藍光刺激，會活化全身交感神經達廿倍，造成心跳加速、血壓升高、出汗、腎臟活性增加、毛囊活性增加等，興奮時間會超過一小時。

研究團隊指出，同樣情形也適用在人身上，若在睡前使用3C產品，會使眼睛接收過多藍光，讓身體誤以為現在是白天，促使交感神經興奮，反而更睡不著、失眠。研究成果日前發表在美國國家科學院期刊（Proceedings of the National Academy of Sciences of USA）。

台大醫院眼科部醫師陳達慶警告，在夜間和暗處使用3C產品，其藍光會對眼睛傷害更大，導致黃斑部病變，建議晚上把手機色調稍微調暗或偏紅，可減少藍光傷害。若要提神，「曬自然太陽光是最好的提神藍光」，台灣大學生命科學院副教授陳示國建議，白天時精神不濟，外出散步一下，更能提神。