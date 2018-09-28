護理之家傳肺結核疫情 家屬控隱匿

2018-09-28

16人呈陽性反應 屬潛伏性結核菌感染

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市鳥松區惠心護理之家，傳出有住民感染肺結核病，衛生局對七十三名接觸者進行IGRA抽血檢驗，其中住民十人、工作人員六人呈陽性反應，屬潛伏性結核菌感染。家屬投訴本報，指控六月初已知確診病例，八月底才告知陽性病患家屬。衛生局表示，已依違反傳染病防治法對惠心開罰六萬到卅萬元。

6月初已知、8月底才告知家屬 被開罰

衛生局疾管處長潘炤穎表示，IGRA抽血檢驗，呈現陽性反應的十六人，均未發病，屬潛伏期的結核病，並沒有傳染力，因痰液培養不出細菌，到底是這次感染或以前感染，仍無法判定，只能說該機構為高風險場域，不能判為群聚疫情。

潘炤穎說，潛伏期結核病雖無傳染性，但機構負責人仍需對呈現陽性住民及家屬妥善說明，並輔導開案治療，惠心六月初接獲通報結核病確診，直到八月底IGRA抽血檢驗出爐，才通知確診家屬，明顯有規避妨礙防疫之虞，因此開罰。

衛局︰住民未轉介機構前 惠心不得停業

家屬也指控，事件爆發後，惠心負責人立即向衛生局提出十月底將停止營業，沒有協助住民及家屬轉介的方案，質疑業者蓄意逃避責任。惠心董事長特助蔡正耀證實，惠心負責人七十多歲了，決定不再經營，八月底已向衛生局提出停業申請，也請家屬十月底前轉往其他合適機構，十名陽性住民屬為潛伏期，沒有傳染性，才未提前告知家屬。

但衛生局長照科長李素華表示，多次與惠心協調，要求協助十名陽性住民及家屬轉介到適當機構，未轉介到適當機構前，惠心不得停業。