又徵「佛系教師」 興大：給鐘點費

2018-09-28

〔記者蘇孟娟、林曉雲／綜合報導〕中興大學又見徵「零元教師」！興大獸醫系日前公告要徵求三名臨床獸醫學不支薪、不佔缺的「兼任義務授課教師」，且申請者還要有碩士學歷且曾擔任教學研究或臨床工作二年以上等嚴格條件，挨批徵「佛系教師」做功德。

教育部高教司長朱俊彰昨天表示，國立大學聘用兼任教師，必須納入雙方合約，免費教師和義務教師都不妥，已要求中興大學改正。

校方也緊急滅火強調，本是符合法規且為全國獸醫領域行之多年的業師合作模式，但為避免被誤解，即日起校內所有聘任不佔缺兼任教師，一律依教育部規定給鐘點費，未來不再有不支薪的聘任方式。

興大在三年前曾傳徵求兼任專業技術人員，徵才公告公然列出不支鐘點費，一度引起徵「零元教師」之譏，引發軒然大波。不料廿五日興大獸醫系又公告徵「兼任義務授課教師」，載明徵求「臨床獸醫學」兼任不支薪、不佔缺講師三名，且申請者條件嚴格，須有碩士學歷且曾擔任教學研究或臨床工作二年以上，甚至還要附上著作、論文目錄、推薦函等，再度引爆爭議。

不少學生在網路留言指稱，學生明明有繳學費，不明白為何學校要徵免費教師？律師呂秋遠也在臉書質疑，真正有熱誠的兼任教授，確實不見得會在乎這麼一點薪水，「可是教授知識無價，意思並不是沒有價值」。

興大昨緊急澄清指出，獸醫學系公告的兼任教師職缺，著重臨床經驗分享與經驗傳承，符合法規且為全國獸醫領域行之多年的業師合作模式；考量事件一再造成誤解，日後兼任教師的聘任，將依照教育部「公立大專校院兼任教師鐘點費支給標準」支給鐘點費。興大獸醫系昨也已修正公告徵「兼任授課教師」，保留不佔缺文字，已沒有不支薪字眼。

朱俊彰表示，如果學校有實務教學需求或特殊業師的聘任，應務實檢視，所聘兼任教師是否符合教學需求，避免影響學生權益，提供兼職教師鐘點費才是常態性作法。