76歲退休師 化身園藝爺爺

2018-09-28

陳忠正教了31年國中英文 退休後更忙 教園藝、氣功

〔記者林曉雲／台北報導〕今天適逢教師節，許多長期默默付出的教師故事分外感動人心！七十六歲台東縣立新生國中退休老師陳忠正，昨日獲得教育奉獻獎肯定，新生國中創校五十二年，他在該校就服務四十八年，退而不休，迄今還在校協助教學，是學生心目中「會氣功的園藝爺爺」；而六十五歲的高雄市瑞豐國小附幼老師羅惠芬，也在同一學校服務長達四十年，羅惠芬笑說：「很喜歡教師工作，覺得這樣的人生很圓滿。」

新生國中創校52年 他就服務48年

總統蔡英文昨致詞時表示，前陣子她到台東訪視，公東高工已培育上百位木工人才，在國際競賽中獲金牌，她從張家瑞主任和學生身上，感受到匠人的精神，是台灣社會最值得驕傲的競爭力，而張家瑞亦獲得今年師鐸獎。

北市木柵高工機械科教師楊弘意，才卅二歲，就以教學熱忱獲師鐸獎肯定，是今年最年輕得主。

校園中臥虎藏龍，陳忠正在台東縣新生國中當了卅一年英文老師退休後，校長借重他的園藝專長，請他在學校教授農業職群課程，還帶領違規學生愛校服務，他另擔任氣功教練，退休比在職更忙。

同獲師鐸獎和資深優良教師獎的高雄市瑞豐國小附幼老師羅惠芬，在學校服務四十年，曾教過學生父子兩代。她認為，老師不是賺錢行業，但教師工作如同在種福田，讓她人生圓滿。

洪進益發揮創意 讓孩子不怕數學

卅八歲的澎湖縣馬公市石泉國小老師洪進益，則發揮創意把魔術、桌遊、密室脫逃和解密遊戲融入數學中，孩子不但不怕數學，還多了參與互動和表現自己的機會，獲得師鐸獎肯定。洪進益表示，只要為孩子創造舞台，孩子就能發揮長才。

曾獲得二千年雪梨奧運舉重銅牌的郭羿含，現任屏東縣立大同高中教練，除教導技能，並把選手的安全、健康及生涯發展擺在優先思考；蔡英文致詞時特別強調，行政院剛核定優秀運動選手輔助方案，將會協助更多優秀運動員退役後轉為專任教練，繼續栽培選手。

今年有七十二名教師榮獲師鐸獎，十三名教師獲頒教育奉獻獎，二一七名老師服務滿四十年獲頒資深優良教師獎。教育部長葉俊榮，是台大法律系教授借調，他表示，當了三十年老師，一直用老師心情、心態和尊嚴來服務社會。