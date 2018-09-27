婦頸痠手麻 椎間盤成型術改善

2018-09-27

記者蘇孟娟／台中報導

51歲的何女士長期頸部痠痛、右手手麻，就醫診治確定是頸椎間盤突出且神經壓迫所致，在接受頸椎椎間盤成型術治療後，終於改善手部無力痠麻的情況。

何女士20歲開始擔任美容師，長時間低頭替顧客做臉、護膚，8年前就常覺得右手無力、痠麻，之後升格當老闆，也沒閒著，常坐在電腦前看資料，或用手機查詢美容資訊等，長期受頸部痠痛、右手手麻所苦，甚至連抬手都很困難。

她遍訪嘗試過推拿、指壓、按摩、針灸等，西醫照過Ｘ光、電腦斷層、核磁共振等，多數醫師診斷她有頸椎椎間盤突出且神經壓迫情況，建議她接受椎間盤切除手術，但因她不願接受手術，一忍再忍，嚴重時甚至連刷牙、吃飯都很辛苦。

中國醫藥大學附設醫院神經外科醫師邱正迪採用椎間盤成型術替何女士治療，大幅改善她的痠麻情況。

邱正迪指出，頸椎的椎間盤成型術是利用電離子汽化技術，讓突出的椎間盤縮回，改善神經壓迫，患者可以使用局部麻醉，一節椎間盤的治療約30分鐘。

邱正迪指出，頸椎椎間盤成型術適合青年、中年罹患頸部椎間盤突出、經保守藥物及復健治療半年以上無效，但尚未嚴重到需置換椎間盤者。

他提醒，頸椎最好要維持正直的姿勢，民眾工作時多留意不要一直維持相同姿勢，最好每小時能休息10分鐘放鬆，睡眠留意枕頭對於頸部的支撐，能減少頸椎椎間盤突出症的發生。