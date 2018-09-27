《健康書摘》婦產科醫師出書 教準媽咪看懂超音波

2018-09-27

記者羅碧／台北報導

從得知懷孕開始，準媽媽們的心總是七上八下，擔心寶寶是否健康，自己的身體狀況是否有提供寶寶足夠的營養，而拿到產檢超音波影像圖時，也不太了解是什麼狀況，因此有婦產科醫師出書，要讓準備迎接新生命的家庭了解如何健康孕產，解答迷惑，並且破除迷思，避免發生憾事。

孕產攻略 王培中傳授升級版

嘉義基督教醫院婦產部產科主任王培中在他的新書《透視婦產科（第一部）：看懂超音波，孕產攻略升級！》中，直言：「從驗孕陽性，到寶寶能夠健康抱回家，有一半以上不會以喜劇收場。」一語道出在懷孕過程中，有太多的變數，除了有絕大部分在懷孕的非常初期就以流產收場，另外有的是子宮外孕，或是子宮頸閉鎖不全、胎兒發生臍帶繞頸、早產等各種狀況，都需要孕產婦和醫師密切配合，所以良好的醫病關係很重要。

針對不少人關心的胎兒性別問題，王培中特別以超音波影像圖及手繪說明，教準爸媽們分辨，但他也強調，懷孕10週是不可能用超音波看出男女，最容易看到的性器官的週數是懷孕28-32週，但是超音波也非萬能，也還是有會錯判胎兒性別的時候。

此外，王培中提醒，不當安胎會有不良影響，並舉例指出曾有一位接受試管嬰兒而懷龍鳳胎的產婦在懷孕30週出現早產現象，住院安胎。安到33週，主治醫師強烈要求中止安胎且胎位不正安排剖腹產，但被家屬拒絕，認為是農曆7月！孕婦因為安胎藥物的副作用、雙胞胎的雙倍負擔，早已痛苦萬分，但為了家族的期望而勉強支撐。

不當安胎 恐危及母胎安全

產婦的主治醫師原本要安排農曆8月1日剖腹產，但家屬又說那是大凶日，要再晚一天生產，結果孕婦當天下午突然呼吸困難、發紺，幾分鐘之內就停止心跳，雖然緊急插管，並且以最快速度送進開刀房，但仍然不敵命運之神的擺佈，兩個小孩先後過世，孕婦則成為植物人。

王培中指出，不必要的安胎會導致胎兒過大，反而因難產而需要剖腹產；長期臥床會導致孕婦骨質流失，在往後的人生中，母親常常有腰痠背痛的困擾；更嚴重的是，安胎藥物大部份都是有副作用的，輕者讓孕婦不適，重者甚至會危及生命安全，所以安胎也要適可而止、見好就收。