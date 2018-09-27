陽明啟動合校 清交積極爭取

2018-09-27

〔記者吳柏軒、洪美秀／綜合報導〕陽明大學昨召開臨時校務會議，在出席的八十九人中，有七十三票同意，正式通過啟動合校程序；但會議並未決定合校對象是交通大學或清華大學，將秉持公開透明態度，展開後續發展。

交通大學與清華大學昨皆表示樂觀其成，更展現積極態勢。與陽明談了近廿年合校議題的交大，今將在校內公開說明進程；清大也不甘示弱，以「合校」能搶進世界百大優勢，爭取合校契機。

陽明表示，正面臨高教關鍵時刻，今年五月組織中長程校務發展小組，重新檢視發展方向，至今已開八次會，昨在臨時校務會議中討論是否推動合校，最後記名投票，在七十三名代表同意下，通過啟動合校作業程序決議。

「陽明大學無近憂，但有遠慮。」陽明表示，面對國際高教競爭，陽明規模不夠大且欠缺許多系所，較難發展跨領域教學、研究合作，目前潛在的合校對象清大及交大各有優勢，且都是頂尖大學，未來會進一步評估，再由校務會議決定。

教育部高教司長朱俊彰表示，樂見公立大學資源整合、互補發展，但須通過校內溝通，教部目前並未推動由上而下的合併。

交大強調，陽明與交大近廿年來，已針對合校議題有合作基礎，期待共同建設塑造「偉大大學」。

清華大學校長賀陳弘強調，清華與陽明合校優勢在於合校後，在上海交大的世界大學排名將立即進入百大，會成為全台排名第一的大學；在泰晤士報及QS排名也將大幅躍進。