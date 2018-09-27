台大升28名 排全球170名

2018-09-27

〔記者吳柏軒／台北報導〕泰晤士報高等教育特刊（THE）倫敦時間廿六日公布二○一九年世界大學排名榜單，其中台灣大學排名第一七○名，較前一年的一九八名爬升廿八名，從史上低谷翻身，另台灣科技大學躍升台灣第二；整體而言，除了台大外，其他入榜的台灣學校都在四○○名之外，泰晤士報評論直言，台灣整體表現不盡如人意。

台灣高教整體表現欠佳

泰晤士報針對世界各國大學進行排名已公布十五屆，評分項目包括教學、研究、國際化程度、論文引用、產業收入等十三項績效指標；昨公告榜單囊括八十六國、一二五八校，全球第一由英國牛津大學獨占鰲頭，英國劍橋大學居次，美國史丹佛大學、麻省理工學院及加州理工學院等依序排列。

台灣方面，全台第一仍是台灣大學，國際排名回升至第一七○名，較前一年度一九八名回升廿八名；THE總編輯菲爾貝堤（Phil Baty）表示，台大在面對更激烈的區域競爭下，能有顯著提升，令人印象深刻，台灣這次共有卅二校入榜，比去年增加一校。

至於台灣其他學校名次，全台第二由台灣科技大學拿下，打敗清華大學，主因是清大從上次的三○一至三五○名區間，滑落到四○一到五○○名區間，跟台科大同百名區間、官方排序甚至在台科大之後；四○○名之後則依序為中國醫藥大學、成功大學、交通大學、陽明大學、台北醫學大學、長庚大學、中山大學等。

陽明、北醫大首度擠進前600

菲爾指出，台灣整體表現令人憂心，但這次陽明、北醫大雙雙進入全球前六○○名內，也是進步。陽明是教學環境與產業收入，以及論文被引用率等表現進步；北醫大則是論文被引用率有顯著進步。

菲爾表示，台灣的大學雖潛力無窮，卻未善加開發，未來需面對的挑戰包含中國、香港竄升，印度野心勃勃等，且台灣最須解決入學率降低問題，建議應持續進行投資、進一步國際化招生，學校強化研究基礎，提升國際聲望與研究影響力。