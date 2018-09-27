豬年郵票亮相 金紅雙豬很討喜

2018-09-27

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政公布今年第四季新郵，共將發行四種新郵票品，分別為台灣鳥類郵票小全張、台中世界花卉博覽會紀念郵票、古物郵票—青花瓷，以及最受矚目的豬年郵票，以剪影搭配滿版填色構圖，並用梅花、金色、紅色營造喜慶氣氛，「紅豬孕育金豬」、「大豬中有小豬」傳達新年意象。

中華郵政將新年郵票主題訂為「富豬」，繼今年狗年後，再度與法國郵政合作印製。設計者則為歐普設計，過去曾為多家企業設計產品視覺，最知名郵票作品為「郵政一百二十週年紀念郵票」。

新年郵票預定於十二月三日發行，以生肖豬為題材，發行郵票一套兩枚、小全張一張，郵票面值分別為六元、十三元；小全張內含一枚郵票、面值十五元。

中華郵政指出，豬年郵票以剪影搭配滿版填色構圖，並用梅花、金色、紅色營造新年氣氛。六元郵票「紅豬孕育金豬」，搭配梅花盛放，傳達生生不息、福氣連連意念；十三元郵票佈滿梅花圖案，「大豬中有小豬」，增添新年喜氣；十五元小全張則是「兩豬相對」，綴以梅花、祥雲表現富貴成雙、福氣祥瑞氣象。

中華郵政並預定十月三日發行台灣鳥類郵票小全張、十月卅一日發行台中世界花卉博覽會紀念郵票、十一月十五日發行多次蟬聯最美郵票的青花瓷古物郵票。