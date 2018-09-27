秋冬遊離島 機票折扣最多買一送一

2018-09-27

〔記者陳宜加／台北報導〕國旅市場去年為五年首見負成長，以往年底前才會促銷的航空業者，今年提前出擊，搶攻秋冬旅遊市場。遠東航空九月陸續推出澎湖、金門五五折優惠，最多省三千多元；立榮航空昨起則推出金門、澎湖、馬祖、台東、花蓮五地「機加酒」聯票，折扣最多者相當於買一送一。

遠航與澎湖縣政府合作，推出「澎湖一＋一大省專案」，十月底前兩人以上同行，訂購年底前出發的澎湖航班，平日優惠價五五折。最省航線是台中—澎湖原價六七二八元、優惠價三七○二元，省三○二六元。

遠航昨再與金門縣政府合作推出「金門雙響砲五五專案」，兩人以上同行訂購年底前出發的金門航班，其中一人報到出示軍公教證、榮民證或金門退伍令，兩人均享平日優惠價五五折。台北—金門原價七三○六元、優惠價四○一八元，省三二八八元。

金門縣另提供6種優惠

金門縣政府另提供六種優惠方案，包括大膽島行程烈嶼住宿四百元優惠、老兵專屬揪團十人送金門高粱、情侶打卡體驗東方嫁衣、太武山古道巡禮消費抵用券、免費電瓶車導覽古寧頭、大膽島船票五百元折價券等。

遠航表示，適逢ATR新機隊成軍週年，祭出兩種促銷專案；今年下半年預計再陸續引進同型新機，將投入台北—金門、台北—澎湖航線。

立榮線上旅展昨起開跑，九月卅日前推出「金門、澎湖、馬祖、台東、花蓮」五地聯合套票均一價。不限航點來回機票加住宿，兩天一夜二七九九元起。最省航線為台中—馬祖，原價約一．二萬元，套票優惠價格僅五五九八元、低於半價。

立榮假期總代理易飛網表示，根據銷售數字，國內自由行前三名分別為金門、澎湖、馬祖。旅客也可以加價四百元升級三一九九元起「五星豪華享受套票」。