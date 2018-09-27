今年前8月 1100萬人次出國玩

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局公布一到八月來台旅客與國人出國統計，來台國際觀光客達七百一十二萬人次，比去年同期微幅成長三．七八％，今年可望持續千萬旅客來台成績。國人出國方面，今年前八個月出國人次破一千一百萬人次，成長高達七．九％，創歷年同期新高，其中六十歲以上佔比十五％，顯示國人出國熱度不減，幾乎不受七月年改上路影響。
靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，以一到八月的成長幅度來看，預計今年度旅客數會比去年增加約四十萬人次，可望首度超越一○一○萬人次。
出國、來台旅遊收支逆差擴大
但統計也顯示，國人出國次數年年增加，也逐年擴大國人出國消費高於國際旅客來台旅遊消費的旅遊逆差。近三年我國旅遊收支逆差累計達三千一百一十八億，相當於每年都有破千億的差額。黃正聰分析，二○一六年下半年起消費力高的中客團人數減少，政府積極開發南向市場，但因消費習性不同，觀光外匯開始出現下滑。同時間，國人出國旅遊支出也節節上升，導致旅遊逆差不斷擴大。他指出，網路資訊發達，出國旅遊越來越容易，且年輕人沒錢買房，出國變成小確幸，國人出國頻率只會越來越高，觀光局除吸引國際觀光客來台，也要設法將國人留在國內旅遊。
來台旅客712萬人次 增近4％
而以今年八月來台旅客九十五．三萬人次來看，比去年同期增加四萬三八七一人次，成長四．八二％。在個別市場部份，韓國、馬來西亞、歐洲市場都出現衰退，港澳、中國、日本、印尼、泰國市場小幅增加。值得注意的是，韓客自今年二月以後連續七個月下滑。
韓客連7月下滑 菲客趨緩
越南、菲律賓來台人數則顯著增加。其中，越南成長卅二．四六％，是南向國家成長幅度最大的市場，單月旅客達四萬一九六八人次，超越美國躍升為來台第五大市場。
不過，黃正聰點出，菲律賓八月份有近三成的成長，相較過去幾個月單月動輒五、六成，已出現疲軟。業者分析，機位供應趕不及旅客成長速度、菲律賓來台票價大漲，可能是降低旅客來台意願因素之一。黃正聰也提醒，韓國市場衰退已超過半年，除受地震影響外，台灣在「花漾爺爺」拍攝後，對韓國旅客來說幾乎沒有新的旅遊特點，難吸引旅客再來。
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