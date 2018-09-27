防過勞 開遊覽車須載明工時、休息地

2018-09-27

〔記者陳宜加／台北報導〕去年二月蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻車釀卅二死，成為國道史上最慘重事故，也讓疲勞駕駛問題浮上檯面。為預防再生憾事，交通部修正「遊覽車租賃定型化契約」，規定須載明行程時間、路線與休息地點，未經買賣雙方同意不得變更，駕駛工時也須合法，否則可處三萬至五十萬元。

不得行駛違規路線、停靠危險點

蝶戀花事隔一年半，消保處要求交通部完成修正「遊覽車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，重點在於車輛安全與駕駛員工時，以及不得行駛違規路線、停靠危險地點。

消保處簡秘陳星宏指出，未來行程時間、路線與休息地點應載明，且不得違反法規，未經雙方同意不得變更，即使雙方同意，仍不得違反「勞基法」與「汽車運輸業管理規則」工時相關規定；也不得行駛主管機關公告禁行路段，行經應特別注意路段則須告知乘客。

另外，業者出車前應提供車輛安全資訊、確保乘客知悉車輛安全設施使用方法，也應配合主管機關稽查。

違規可依消保法重罰50萬元

陳星宏指出，行政院已核定修法，待交通部公告即可上路，違者將依消保法處三萬至五十萬元罰鍰，且可按次連續處罰至改正為止。

公路總局運輸組長劉育麟表示，現行運管規則已明確規範，遊覽車每日駕駛時間不得超過十小時、連續開車四小時就須休息卅分鐘；勞基法則規定每日工時上限十二小時。今年更已要求全台一．六萬輛遊覽車裝設ＧＰＳ，掌握駕駛手握方向盤時間，避免超時工作。