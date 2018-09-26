獎號73372972》 只花10元…統一發票中千萬

2018-09-26

〔記者楊雅民、吳佳蓉／台北報導〕今年七、八月期統一發票昨開獎，千萬特別獎獎號「七三三七二九七二」，最幸運的得主是在7-ELEVEN台北市文山區文一門市花十元買報紙，就中了一千萬元大獎。

7-ELEVEN另兩位千萬元得主則分別在板橋溪崑門市、台北市台科三門市，各花了十五元和四十三元。全家便利商店千萬元大獎得主，則是在大甲鐵山店花五十元購買大杯冰拿鐵。全聯也有名千萬元大獎幸運兒，消費者是在土城海山門市花了四五三元。四人消費金額都不高，運氣同樣都很好。

7-ELEVEN還有三位兩百萬特獎得主，分別在左營速鐵門市、新店雙鑫門市、台中神洲門市消費。全家另有兩名消費者分別在淡水源德店購買十元的飲料，及花八十三元於台中登陽店購買泡麵、飲料，各中了兩百萬元。

財政部統計，過去千萬特別獎獎號為「七」開頭時，最多曾開出十四張中獎發票。兩百萬元特獎獎號則為「二二三一五四六二」，三組頭獎中獎號碼分別為「九一九○三○○三」、「一六二二八七二二」及「○三二七○五九八」；增開三組六獎（兩百元）獎號為「一六三」、「九八三」及「八一四」。

財政部提醒，中獎民眾從十月六日起可開始領獎，領獎期限至明年一月七日止。由於明年元旦起，郵局不再提供兌獎服務，若是在明年一月一日後才兌領七、八月期發票，記得改往第一銀行、彰化銀行、農業金庫等兌領。中六獎（兩百元）及五獎（一千元）等小獎的民眾，直接至四大超商、美廉社、全聯，就可兌領獎金。