三貂角燈塔本週開放 富貴角燈塔11月迎賓

2018-09-26

〔記者陳宜加／台北報導〕全台卅六座燈塔中有十二座已開放觀光，交通部航港局啟動「全面體檢」，陸續進行整建工程，預計一○九年全數完成；其中，台灣極東點三貂角燈塔本週開放；富貴角燈塔於廿日起整建，預計十一月重現風華。

航港局統計，國內超過百年的燈塔共廿座，六十年以上也有八座，其中十一座為文化資產，漁翁島燈塔、東莒島燈塔、東引島燈塔、烏坵嶼燈塔為國定古蹟。

航港局前年啟動「台灣地區燈塔整建及發展計畫」，共斥資二．四五億元，全面體檢並整建，首波鎖定廿八座燈塔，非文資的十八座已發包，預計明年六月完工。目前琉球嶼燈塔今年三月完成整修，台灣極東點三貂角燈塔將於本週重新開放。

36座燈塔陸續整建 後年全數完工

而日本人在台興建的第一座燈塔、台灣極北點富貴角燈塔，則於廿日起整建。航港局航安組科長劉正善指出，將進行燈塔園區建物整修、設施更新與石板步道等工程，施工期間暫停對外開放，預計十一月重新開放。

富貴角燈塔歷史超過百年，因航行安全與使用需求，燈塔與附屬建物曾修建，但多已屆材料與結構生命週期，過去僅由燈塔技工自行修繕，將整體性整建；另屬文資的十座燈塔，須經程序修復再利用，預計年底完成規劃、拚一○九年底完工。

劉正善表示，目前「極點燈塔」最熱門，台灣極南點鵝鑾鼻燈塔年約四十萬人次參觀；三貂角燈塔、富貴角燈塔則為東北角與北海岸地標；日治第三座燈塔白沙岬燈塔、全台第一座燈塔漁翁島燈塔也極具特色。他也說，澎湖七美燈塔、基隆球子山燈塔列為下階段開放的燈塔，花蓮奇萊鼻燈塔可望以預約制開放。

航港局計畫開放廿一座燈塔，另十五座燈塔位於商港、軍事管制區，或交通不便、環境危險，暫不開放。