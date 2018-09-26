肌萎董庭榮 靠眼控滑鼠悠遊網路人生

2018-09-26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕考試院為了肌肉萎縮症病友董庭榮，將中醫師檢定身障者作文改以電腦作答，讓他有機會成為全國唯一通過該項檢定的肌萎病友。如今他退化更嚴重，手指幾乎動彈不得，但仍靠眼控滑鼠當「網管」，或接網頁設計，藉由創作解放禁錮的靈魂。

卅九歲的董庭榮和弟弟董庭吉都是傑出的肌萎病友。董庭吉國二時跳級參加大考，高中、大學都以榜首入學，最後自中山大學資訊工程系博士班畢業、經由高考進入公家機關服務。

董庭榮從小跑醫院是家常便飯，心想若能調理自己身體，父母就不用那麼辛苦。十八歲那年決定報考中醫師檢定，第一次考試專業科目拿高分，國文作文卻因手部無力寫太多字，且字跡潦草，滿分卅分只拿三分，名落孫山。

二○○三年，前考試院院長姚嘉文南下考察，父親董崑惶帶著董庭榮陳情，隔年身障者改以電腦作答，董庭榮終於圓夢。不過，他並未進一步參加特考，因此未取得中醫師資格。

董庭榮的興趣還有電腦，七年前當起中華民國肌肉萎縮症病友協會的「網管」，五年前開始跟友人承攬網頁設計，接下約五十件案子。

退化更嚴重 曾9個月無法開口

前年他喉嚨腫痛，診斷出聲帶上方有兩公分大乳突瘤，因身體因素無法開刀，又怕腫瘤太大導致窒息，採氣切因應，他九個月不能開口，身體每況愈下，陷入人生最低潮。

病友協會送來眼控滑鼠，他將誤差範圍終於控制在三毫米以內，重新創作之路。他以「潛水鐘與蝴蝶」的作者尚．多明尼克的遭遇自勉說：「現在只想平安過日子，每天有事情可以做。」