不會直撲 強颱潭美週五、六最近台灣

〔記者蕭玗欣、王秀亭／綜合報導〕中央氣象局預估，強烈颱風潭美週五、週六最靠近台灣，中心將通過台灣東部外海、不會撲台，但暴風圈可能掃過台灣東北部近海，北部、東北部要小心豪雨來襲。
受到強烈颱風潭美外圍環流影響，台東往返蘭嶼、綠島交通船昨天上午加緊疏運島上遊客，共載回一千兩百二十八人，遊客說，從綠島一出港就明顯感受到風浪增強，不少乘客更因浪大而暈船，隨著船越接近台灣，浪才稍緩；交通船業者表示，兩離島交通船自昨午起即停駛至二十八日，二十九日是否開航，將視颱風未來動態及海象狀況再做決定。
氣象局表示，各國預報趨於收斂，預估潭美週五、週六路徑將通過台灣東部外海，週日逐漸遠離台灣，朝日本方向前進，這比原先預估的直接襲台的威脅更小。
預報員官欣平表示，受北方鋒面系統影響，潭美昨天和今天所處環境導引氣流不明顯，這兩天都在原地打轉，等到週四北邊鋒面系統遠離，導引氣流相對明顯，潭美颱風的速度也會加快，朝西北西往台灣方向移動，預計週五、週六會最靠近台灣，暴風圈有可能掃過東北部近海，受其外圍環流影響，北部、東半部會有明顯雨勢，中南部也會有短暫陣雨，尤其北部、東北部地區要嚴防豪雨發生。週日潭美颱風將朝日本方向前進，各地雨勢可望在週日下半天減緩；赴日民眾應留意航班資訊。