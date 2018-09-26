葉俊榮︰遴委會應重新投票

2018-09-26

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選爭議不斷，候選人之一、台大教授吳瑞北宣告將提行政訴訟，要求重組台大校長遴委會並從頭重啟遴選。教育部長葉俊榮表示，已給台大一個具體可行的解決方法，呼籲台大遴委會回到今年一月的五位校長候選人第二階段選舉，重新開會、重新投票決定結果，再報請教育部聘任，希望台大能把握此機會、趕快解決爭議問題。

葉俊榮表示，台大校長遴選制度設計有校務會議同意投票和遴委會遴選投票，最後由遴委會做出決定，過程中有程序瑕疵，教育部及監察院都提出糾正，遴委會應要有機制去處理程序瑕疵。

葉俊榮表示，教育部五月發給台大公文，只有寫重啟校長遴選程序，九月再發公文則是寫明遴選委員會的最後一次會議必須重新召開並重投票，將重啟遴選的作法更具體化，讓台大遴選可再往前走，呼籲台大及台大遴委會趕快開會做決定。

葉俊榮表示，遴選委員都是各方菁英，希望台大能早一點有校長，不過台大學生們也要求必須是「合法校長」，「程序正義」問題必須要有所處理，新校長須具有正當性，才能領導台大往前走。葉俊榮並指出，對於吳瑞北教授等台大校長遴選參選人的各種主張及作為都予以尊重，但教育部已發函台大給了處理方向，仍評估教育部建議是較可行，其他方式恐怕更難、較不可行。

台大遴委會發言人袁孝維昨表示，尊重吳教授提行政訴訟權利；台大主秘李心予昨人在國外而未接手機，截稿前尚未取得台大行政單位的回應。