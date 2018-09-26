台大校長爭議》吳瑞北提行政訴訟 要求從頭重啟遴選

2018-09-26

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選爭議逾九個月，因遴選程序被認定有重大瑕疵，教育部要求重啟遴選，但台大不從而提出訴願，事件陷入僵局。台大遴選候選人之一、台大教授吳瑞北昨宣布將提出行政訴訟，要求教育部及台大重組遴選委員會，「從頭重啟遴選」，盼透過司法加速解決爭議，讓台大校園能真正恢復平靜。

台大校長遴委會一月選出台大教授管中閔，但遭檢舉資訊未揭露、未利益迴避等重大瑕疵，教育部要求重啟遴選，台大不從反提訴願。目前教育部要求台大遴委會需於十月三日前重開二階遴選會議重新投票，否則將與台大展開訴願甚或行政訴訟等訴訟程序，法界估將使爭議再拖二到三年。

吳瑞北昨在臉書發文宣布，遴選程序瑕疵有損其個人權益，因此先在八月提出假處分，避免教部與台大直接聘管，但他昨日改委託律師向法院遞狀，直接提出行政訴訟，要求教育部跟台大重組遴選委員會、重啟遴選。

吳瑞北指出，台大校長案形成僵局，各種遴選瑕疵資訊流出、校方處理不當行徑，都使台大聲譽跌落空前谷底，但教育部、遴委會、校方及當選人都各有堅持。他請教各方人士後，認為司法應是社會多數可接受的解決方案，因此提出行政訴訟，且因候選人具適格性，可要求加速審議。

傳出疑似配票 顯示遴委公正性有問題

吳瑞北指出，教育部目前僅要求台大遴委會重行後一次遴選投票，台大各學生組織反對，遴委會也不領情，勢必徒勞無功，因此他提起行政訴訟，請求教育部及台大應是重組遴委會、全部重辦遴選。

吳瑞北委託律師賴中強表示，訴訟有二名被告；針對台大部份，要求重組遴委會，因該遴委會組成過程有甚多爭議，包括遴委之一蘇慧貞當初跨行政會議推薦代表跟校友代表，最後導致蔡明興得以遞補遴委而引爭議，更傳出有疑似選舉配票單等，顯示遴委公正性問題。

至於告教育部，是因只要求重啟一月部分遴選，與法不符、違背邏輯。

律師︰若要法官介入 須負更大舉證責任

律師黃帝穎分析，吳瑞北提行政訴訟，在當事人適格上絕沒問題，可過成案門檻。但第二關將面臨罕見情況，因過往類似校長遴選等訴訟，多是針對遴選瑕疵提起「遴選無效」之訴，若要法官介入「重啟遴選」，恐須負更大舉證責任以說服保守法界。但他也認為，若此案打贏，將可開創先例，值得關注。

台大校長遴委會若回到一月遴委會二階投票，台大教授張慶瑞、陳弱水、管中閔、陳銘憲及中研院副院長周美吟等五人將可候選。若回到一階校務會議前再重選，則還有吳瑞北、前清大副校長吳誠文及前中研院副院長王汎森可再候選。若要重組遴委會重選，吳瑞北則估算可於七個月內重選出更具公信力的台大新校長。