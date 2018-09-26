茶樹氟派瑞殘留量 降至5ppm

2018-09-26

〔記者吳欣恬／台北報導〕衛福部食藥署昨預告增修訂十九種農藥在農產品的一五六項殘留容許量，其中包括延宕了一年半的氟派瑞用於茶樹的容許量為五ppm。如今再度預告，代表農委會和衛福部已在農藥規範上取得共識。

去年三月，食藥署公告一批農藥殘留容許量標準，其中氟派瑞從果樹延伸使用到茶樹，引發社會擔心農藥使用浮濫疑慮。去年六月，食藥署以行政命令撤銷此項殘留容許量標準，之後暫停訂定農藥殘留容許量標準，一度迫使農委會防檢局將兩、三百個已公告的農藥使用範圍全喊卡，讓雙方多年來在農藥規範上的合作出現裂痕。

食藥署組長潘志寬指出，去年刪除預告，並不是認為氟派瑞用於茶樹不安全，而是需要與外界多溝通。之後陸續召開兩次專家會議，各方評估整體都認為沒問題。此次再度預告，將殘留容許量自六ppm降為五ppm，是根據農委會的殘留試驗報告，五ppm即有防治效果。

防檢局局長馮海東表示樂見此預告，但「早一點會更好」，雙方一直都在談，如何讓農藥殘留容許量的訂定程序可以更平順。

中興大學植物病理學系特聘教授曾德賜表示，氟派瑞屬致癌Ｅ級（對人類無致癌性）的殺菌劑，在茶樹上主要防治赤葉枯病，抑制病原菌的粒線體成長，一公頃用藥量只要一百公克，且一季用一次就夠，比起目前主要用藥三唑類安全。