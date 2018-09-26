醫師明年納勞基法 恐加速健保調漲／估年增42億人力成本 且每2年需調整1次費率

2018-09-26

〔記者林惠琴／台北報導〕健保入不敷出，面臨調漲費率壓力，醫改團體指出，受僱醫師納入勞基法政策可能導致醫療成本增加而加大健保調漲壓力，應檢討健保有關不當醫療、指示藥給付問題。醫界則認為，在健保經費有限的情況下，須調整無限提供醫療服務的現狀，適時合理提高就醫者的部分負擔。

應檢討不當醫療、指示藥給付

醫改會副執行長朱顯光表示，衛福部曾委託台灣大學辦理「醫師納入勞基法對於醫院營運之財務影響評估計畫」，以每週工時八十小時計算，預估要增加醫師人力約二二八人，每年增加成本約四十二億元；健保署依收支連動機制、以此評估明年九月受僱醫師納入勞基法，預估健保費率調漲時間恐由原計的二○二一年提前至二○二○年，且往後每兩年就需要調整一次。

醫改會籲落實家戶總所得繳費

朱顯光指出，以此來看，政府更應儘速落實總統蔡英文的政見之一、以家戶總所得取代現行薪資所得做為收繳保費基礎，擴大財源、符合公平性，以因應受僱醫師納入勞基法、健保收入短缺等財務挑戰；並依二代健保要求檢討無效、不當醫療支出，以及依全民健康保險法規定取消給付指示藥品。

醫師公會全聯會主委黃啟嘉點名質疑，健保財務會急遽惡化，不得不談及二○一六年政府出手調降費率、提高補充保費部分項目扣繳門檻一事，當時明明知道人口老化會增加醫療支出，健保有收入應該先存起來備用，結果縮減健保收入，導致入不敷出的情形提前三、四年報到；但保費費率易降難升，又無法說漲就漲，健保財務更陷入難解局面。

黃啟嘉指出，我國健保採用總額支付制度是以上限為準，也就是訂好預算，然後服務無限供給，又要將部分額度規劃用於新藥、新材料，最後影響的並非醫療人員所獲給付而已，尚有醫療品質。他建議參考加拿大、英國實行目標制，即今年定好預算一旦用完，其餘服務要由民眾付費，或是檢討合理提高部分負擔，擴大健保收入。

醫界建議合理提高部分負擔

黃啟嘉解釋，合理部分負擔是讓經常看病的人適度自付，也讓不常看病的人不會因別人用得凶、造成健保資源快速用盡，結果自己要用時沒得用、保費還得連帶被調漲，更符合公平，應該要有討論空間。