美國名校無校辦企業 教授可開公司

2018-09-25

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部修訂大學法擬開放國立大學開公司推廣研發，主要參考以色列的大學和英國牛津大學作法。但史丹福大學、哈佛大學等美國名校並未設有校辦公司，卻是Goole等跨國大企業的搖籃，日本早稻田大學也是師生創業逾七十五間衍生企業。反之，中國的大學開辦一堆校辦企業，卻引發大學教授一窩蜂想賺錢的爭議。

中國校辦企業數千家 爭議多

美國的大學不須繳稅，如果大學可以辦企業，將造成不公平競爭，因此史丹福大學等作法，是以專利、技轉及擔任企業顧問、董事等方式，將研發成果轉到市場。我國目前有類似作法，但大學持有公司股份限五十％以下。教育部修正草案，允許學校設立百分之百持股公司，但不會開放校友等投資入股。教育部政次姚立德強調，未來大學主要是成立可活化研發成果的管理公司，而不是成立產業公司，並未與民爭利。

姚立德並說明，美國的大學最大成就是容許教授設立公司，將研發成果實際做出商品或技轉，或容許外人投資，但均有很上軌道的智財管理制度，保障大學權益及回饋。且美國產業創新主要來源之一是大學不斷釋出研發成果，台灣有很大需學習空間，但我國和美國的大環境不同，若直接開放大學教授開公司，恐有更多學術與營利的爭議。

至於中國的大學號稱累計已有數千家「校辦企業」，甚至中國官方資料曾估算北京大學和北京清華大學的校辦產業相關資產高達近千億。但中國媒體也曾報導真正賺大錢的校辦企業其實不多，大部分有資金問題，甚至因校企資產分不清，曾發生人員從中獲取私利等不法案例。

教育部高教司長朱俊彰表示，中國是由大學直接投資和經營產業，例如北京清華大學開辦營運半導體紫光公司，但我國高教理念認為大學不應是營利機構，兩者定位不同，因此我國將是開放大學設立控股智財管理公司，由學校成立委員會監督，可指派教職員或另聘專業經理人來營運，但只管理大學研發成果，也可籌募資金當天使資金去投資協助研發商品化，並非直接經營產業量產，以作為大學和產業間有所區隔的「安全閥」。

牛津設技轉公司 年營收1445萬英鎊

教育部表示，以色列希伯來大學在一九六四年成立技術移轉公司，每年為希伯來大學創造超過二十億美元收入。英國牛津大學於一九八八年成立技術轉移專責機構，是一所多功能的技術轉移公司，二○一四年營收達一四四五萬英鎊，其中六七○萬英鎊支持牛津大學後續的研究與新科技研發。