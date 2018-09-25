立委：法律規範回饋 兼顧公共性利益

2018-09-25

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部修正大學法草案，擬開放國立大學自設百分之百控股的智財管理公司，使大學的研發成果價值最大化，立委意見分歧。有立委認同開放的方向，能使大學研發能量具有產值；有立委提醒以法律規範回饋，兼顧國立大學的公共性利益。但也有立委認為大幅改革現行大學教授技轉或專利授權等的相關限制即可，不必國立大學資本主義化而修法。

立委張廖萬堅表示，他支持教育部修法開放大學設立智財管理公司，之前因為法律不完備，讓台灣優秀的研發者如前中研院院長翁啟惠、前教育部長吳茂昆等人捲入法律糾紛。以前大學和民間公司合作就被認為涉有利益問題，但現在世界發展的趨勢，包括生技、人工智慧等領域研發，都使得產學連結勢更緊密，因而重點是教育部要把相關配套做好，對研發者和學校之間的關係、公共利益和私人利益之間均應界定清楚，大學設立公司管理研發成果，或許可避免研發者被視為圖利的爭議。

立委吳思瑤表示，在法律授權之下，使大學的研發成果既能發揮商業性價值，又能回饋學校兼具公共化，方向上她可以認同，但也建議教育部要和各國立大學多討論。

立委管碧玲則直言不妥，價值極大化的工作，民間企業就可以做，大學逐漸資本主義化，已造成不同學院發展失衡，應讓大學的歸大學、公司的歸公司。

管碧玲認為，面對少子化後大學整併、退場的未來，自籌經費的型態會改變現在的制度，要以前瞻的未來做考量，不認同替大學的資本主義化修法，不必讓大學自己做生意。

應保障智財技轉 而非另起爐灶

立委陳學聖表示，現在大學就有育成中心可創新公司，不需要再疊床架屋讓大學開設管理公司，教育部該做的事，是去釐清大學教授和產業之間的關係是否模糊不清，應如何釐清產學合作，讓老師的技轉獲得保障。現有環境對老師的智財技轉等並不友善，教育部應對症下藥，而不是另起爐灶、做不切實際的事。