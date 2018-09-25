學者：大學自由控股 須做好利益迴避

2018-09-25

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部擬放寬大學開公司管理銷售研發成果，學者認同可望帶動鬆綁法規，讓各校堆積的智財權有效交易，活化資產，但也提醒需依上市櫃規定公布財報、專業經理人薪酬等，做好防弊。教團則憂心，此舉宛如「高教自由經濟示範區」翻版，須承擔經濟危機、虧損風險，應審慎考慮。

比照上市櫃公司公布財報

中興大學特聘教授武東星分析，過去高教也曾規劃創新轉型計畫鼓勵創新創業，但最大問題在於「國有財產法」、「公務員服務法」等人事、財務諸多法規緊箍咒。例如大學要開公司製造面膜，就涉及工廠登記證等嚴格管控，也涉及與民爭利的疑慮。大學教職員兼任行政職，更有公務員身分限制，不能兼職，也無法擔任公司經理人或董事長等。

武東星說，教部修法最大好處是塵封的多項大學專利可自由交易。目前國內學校專利通常是以國有財產的角度而不賣，無法讓其活化，若由大學公司出面，再鬆綁人事讓學校人員進入，就可透過專利交易、更換持股，換取更多現金，進而投資學校或幫助更多師生研發。

但武東星也提醒，大學開公司必須做好利益迴避，例如不能只接董事長或校長的案子。也要學香港法人機制，財報、專業經理人年薪等也都要公開，免除圖利疑慮。

高教工會組織部主任林柏儀則說，鬆綁大學設公司並非新點子，過去一度想推的「高教自由經濟示範區」也有類似概念，但國立大學運作須符合教育公共性，若將來變成以累積資產為目標的研發公司，恐難防公共性衰退。

教團憂心衍生風險吞噬教育目標

林柏儀並指出，開放大學創企業，如仿效國外的經濟自由，還有承擔風險問題。例如十年前全球金融危機，西方許多大學因用校務基金投資股票、開公司等，當時都遭逢巨大虧損，如荷蘭、英國、冰島等很多大學都被迫大減獎助學金、關閉人文等不賺錢科系，因此大學校辦企業雖多了資源，但也恐衍生風險吞噬原先教育目標，呼籲不該草率決策，要慎重處理。