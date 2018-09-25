大學「開公司」校方：可回饋辦學／公立大學有機會法人化 政府將可省下大筆教育預算

2018-09-25

〔記者吳柏軒／台北報導〕許多大學為推動科研創新進而創業，推行各類新創公司實施綱要、產創實驗室、跨校創融學院，或增強既有的研究總中心、育成中心等機制。校方對於教育部擬放寬大專校院成立百分百控股公司，大多樂見，若衍生收益發展良好，也有機會使公立大學法人化。至於可能衍生「不務正業」、「拿政府資金賺錢」等負面疑慮，則建議參考國外設置回饋金制度、人事管理辦法等來規範。

清大設立新創公司實施綱要

清華大學已設立清大新創公司實施綱要等規範，幫助校內研發成果來衍生新創公司，包含申請專利時校方負擔八成費用，成果技轉後發明人可分配五成，乃至人事、設備、空間等規範，亦有倫理、利益迴避、事前揭露等限制。

成功大學一九九六年就成立跨領域整合與彈性經營的「產學平台研究總中心」等學校的一級單位，校內九大學院也各設研究中心，加上校友創業天使金業師團等，營造出校內創新創業的生態系統。

台師大與三校合設創融學院

台灣師範大學已設置產學創新實驗室管理辦法、研發成果衍生新創企業實施辦法等，來協助技轉、管理收益等，更成立新創控股公司，執行篩選師生團隊、輔導創業的任務。此外，也與政大、台大、台科大等合作設「創融學院」，啟發學生製作創業專題。

高雄科技大學則提出人才旗艦計畫，培育高階人才，並將校內衍生新創的機制分成七大階段，從創意啟發到最後企業高速成長，目前已有精密射出成型實驗室、海洋探測儀器公司合作、前瞻鐵道機電技術創新等案例。

清大教授曾晴賢則花廿七年在校內「摸魚」，掌握關鍵的鱸鰻養殖技術，將鰻苗透過人工養殖至十二公分以上，並已將技術與業界攜手，朝向生態產業等多角化經營。

清大副校長陳信文表示，站在學校立場，放寬研發技術可量產營利是比較好，技術衍生的利益，也能回饋到學校辦學。

私立科技大學校院協進會理事長唐彥博也表示支持，指台灣有實力成立控股公司的大多是國立大學，若其成長、創造更多衍生收益，可能一步步邁向法人化，到時政府可省下大筆教育預算，回頭挹注私校或技職等。至於規模小的學校，教育部應整合相關輔導措施，予以協助。

國外多由學校成立基金會控管

至於大專校院創設公司，如何降低「錢」與「人」的問題？陳信文指出，外國在大學發展上，大多允許學校設公司，但大多由學校成立基金會控管，比如教授領取的企業薪資上限，乃至限制每月最多在公司的時間等。大學要認知使命，教育、研究創新、社會公益三項任務，不能忽略。

須有配套 防教授變相掏空公司

唐彥博認為，相關配套需把關，規範衍生企業回饋金，避免教授變相掏空公司等不良作法，才能有正向發展。