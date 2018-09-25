強颱潭美北轉 仍未排除撲台

2018-09-25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年第廿四號颱風潭美，持續增強長胖，昨午增強為強烈颱風。中央氣象局預估，未來台灣東邊的太平洋高壓增強幅度有限，因此潭美路徑持續往北修正，以通過台灣和琉球中間海域機率最高，但仍不排除撲台機會。

氣象局也提醒，今起受颱風接近影響，北部、東半部到恆春半島一帶要留意長浪，台南以北、東半部、恆春半島沿海地區有機會出現八到十級陣風。

預估通過台灣與琉球中間海域

氣象局觀測，潭美目前在距離台灣東南東方一千多公里的海面上，以每小時十三公里速度，向西北西方向前進。氣象局預報員張承傳表示，潭美昨晚速度開始放慢，尤其今、明兩天，因高壓導引氣流不明顯，將緩慢往北邊移動，週四過後太平洋高壓增強、導引氣流明顯，潭美才會明顯往西北方向移動，朝台灣靠近。

目前各國預報模式對潭美的路徑皆往北修正，氣象局表示，雖然如此，颱風侵襲台灣仍在預估路徑範圍內，且今、明日颱風將進入導引氣流較弱區域而減速，不排除再增強，民眾仍不能掉以輕心。

週四太平洋高壓強度影響路徑

氣象局指出，週四太平洋高壓增強程度將是潭美影響台灣的關鍵，若高壓強度夠強，潭美路徑將更靠近台灣；若高壓強度較弱，將北偏往琉球海域前進，對台灣影響降低，但外圍環流還是會影響台灣北部和東北部地區，今、明兩天是重要的觀察期。

至於是否發布海上颱風警報，張承傳說，這要看潭美北轉角度而定，目前還不確定。