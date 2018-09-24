《愛肝加油站》B肝合併有肝硬化 長期給付用藥有條件

2018-09-24

文／許金川

Q：我是B肝帶原者，也有肝硬化，大概5年前開始服用B肝抗病毒藥物，一開始有健保給付，但是給付3年之後，醫師說健保給付已到期，所以就改自費治療至今。前幾天跟一位同事閒聊，才得知他也有B肝、肝硬化還合併有肝癌，但是他告訴我，他的B肝用藥是健保長期給付的，請問都是B肝、肝硬化，怎麼健保給付的療程卻不相同？是因為他有肝癌，所以健保才長期給付嗎？

A：健保對於B型肝炎的抗病毒用藥，隨著醫學上的研究發展與日並進，基本上，若慢性B型肝炎患者的GPT高於正常值的兩倍以上，B肝病毒量也超過2000IU/ml，就有機會達到慢性B型肝炎的健保給付條件。

可是臨床上很多B肝合併有肝硬化的患者，GOT、GPT多處於正常範圍內，並無法達到慢性B肝的健保給付規範，可是據臨床的研究結果顯示，慢性B肝帶原且又合併有肝硬化的病患，長期使用口服抗病毒藥物，確實可降低未來發生肝癌或肝衰竭之風險，有鑑於此，健保署自民國99年7月1日開始，將慢性B肝帶原且又合併有肝硬化的患者納入健保B肝抗病毒用藥的給付範圍，且是長期給付，不過，這還是有條件限制。

首要條件為B肝病毒量一定要大於2000IU/ml，而且超音波或電腦斷層或核磁共振顯示有肝硬化，而且也要合併有脾臟腫大，或合併有食道或胃的靜脈曲張，至於有沒有肝細胞癌並不影響健保的給付。

因此，您雖然有肝硬化，但有可能尚未出現脾臟腫大，胃或食道也沒有靜脈曲張的情況，所以才無法適用於肝硬化的長期給付條款，只能以一般的慢性B型肝炎給付條款進行治療。

若治療前為e抗原陰性者，一個療程最多給付3年，3年健保給付到期，若要再持續治療，就只能自費。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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