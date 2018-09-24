榮陽「在一起」可雙贏 整合體系最困難

2018-09-24

〔記者林惠琴／台北報導〕若陽明大學、榮總要「在一起」，外界普遍認為最大困難是須整合不同體系，尤其榮總負有照顧榮民的責任，退輔會可能擔心影響榮民權益而不輕易放手。但據健保署統計，榮民就醫其實不再集中榮民體系醫院，且榮陽整合後持續照顧榮民也不難，並有助高齡研究。

退輔會在全台設有三所榮民總醫院、十二所分院。健保署統計，每年榮民投保身分就醫約三十六萬人，分析二○一四至二○一六年就醫行為，到榮民體系醫院從三十二．八％降到三十一．一％，到非榮民體系醫院則由九十七．五％升至九十七．九％，榮民醫院早已不是榮民就醫主要選擇。

健保署官員表示，榮民到榮民體系醫院就醫可減免掛號費，但健保開辦後，醫療負擔減輕，加上到榮民醫院未必方便，寧願就近看病。

陽明校友總會長白勝方說，榮總成為退輔會的金雞母，退輔會恐不會輕易放手。健保署彙整醫院財報顯示，二○一五、二○一六年北榮、中榮、高榮儘管在部分醫務收入有虧損，但加計美食街、停車場等其他非醫務收入，則可轉虧為盈，結餘在一．七五億至近十一．五億元間。

前衛生署長林芳郁認為，榮陽若變成一家人，退輔會仍可編列預算，由相關醫療團隊繼續照顧榮民，且陽明訓練人才可協助榮民體系醫院，榮民照護又有利於執行高齡研究，可謂雙贏。