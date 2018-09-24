陽大臨時校務會議 擬選校談合併

2018-09-24

交大暫緩校長遴選爭合校 清大組委員會要搶親

〔記者吳柏軒、洪美秀／綜合報導〕陽明大學將與誰聯姻合校？陽明預計週三（廿六日）召開臨時校務會議討論校務發展計畫，可望排出順序選校談合校。被點名合校對象的交通大學、清華大學都積極展現善意；交大由校務會議決議暫緩原訂的新校長遴選作業，清大昨則宣布成立合校發展委員會，都強調要力拚爭取合校、促成新局。

合校5步驟 將討論是否啟動

陽明校長郭旭崧表示，合校有五步驟：啟動合校程序、選擇合校對象、寫合校計畫書、送各校校務會議通過、送教育部審議委員會通過，陽明預計廿六日就將召開臨時校務會議討論中長程發展方案，尤將針對「啟動合校」與否，進行討論與議決。

不排除後天選定一校 優先協商

依據會議議程，若同意啟動合校程序，也不排除於這次會議或下次會議就選出一所大學優先進行合校協商，以合作規劃並後續共同完成合校計畫書，計畫書若再經校務會議通過，就再陳報教育部核定。

郭旭崧說，合校須在公開透明的程序正義下推行，預計廿六日就會決定合校與否，將再決定未來合校對象的投票時間。他也強調，了解目前交大有新舊任校長交替的遴選壓力，因此儘量不會拖太久，合校作業會兼顧慎重及時效。

交陽合校案談20年 再露曙光

已談了近廿年的交大與陽明合校案再露曙光，交大展現積極態度，將原應在九月底成立的「新任校長遴選委員會」暫緩。交大主秘裘性天解釋，如果交大與陽明在一、兩年內合校成立新大學，將遴選新校長，恐對交大剛遴選出的校長不公平。但若今年年底前，交大與陽明合校案未能明朗化，或尚需兩年以上的時間推動，交大年底就會啟動交大校長的遴選機制。

交大校長張懋中任期到明年七月底，已表達不續任。他說，若真的合校，可先由代理校長撐過空窗期。裘性天表示，交大對代理校長的產生有相關程序與辦法，會依規定辦理。

可進全球百大 清大昨表態爭取

繼與新竹教育大學順利合校之後，清大昨宣布成立「合校發展委員會」，爭取與陽明合校。清大校長賀陳弘認為，初步數值模擬，清大與陽明合校，在世界大學排名可有立即進入全球百大的效益，且清大近年加強跨領域學習，未來合校將加入醫學相關課程，預計十月八日將召開校內公聽會討論。