收假北返 避開9大易塞地雷段

2018-09-24

〔記者陳宜加、張議晨／綜合報導〕昨為中秋連假第二天，如高公局預估，下午一點起國道湧現首波北返車潮，國五北上頭城至坪林時速不到四十公里、車陣長達四公里，至深夜十點才紓解。高公局表示，今天收假日仍以北返車流為主，呼籲用路人可用1968APP查路況，並小心九處「地雷」路段易壅塞。

昨早國一北上內湖至五堵、國三土城至樹林路段，車速低於三十公里；下午國一新竹至湖口壅塞，車速不到二十公里。高公局表示，車流以短途為主，僅零星事故導致回堵。

國五昨南下車速維持四、五十公里，但如高公局預估，下午湧現首波北返車潮，頭城至坪林時速不到四十公里，且在雪隧回堵三公里，至深夜十點才紓解，而因雨導致車流量較原預估值少。昨天估計國道全日總延車公里約一一○百萬車公里。

高公局分析，今天仍以北返車潮為主，預估車流量一○六百萬車公里。午後國一西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北；國三關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國五頭城至坪林、國六舊正至霧峰系統等可能壅塞。

此外，交通部今年首度祭出連假前、後一天，上午六點至下午三點國五暫停收費，盼移轉車流；連假前一天國五約四萬輛次，較去年國慶連假前夕略增五％，而連假首日白天車流量略減，雖仍有塞車，但車流非長時間卡在路上，初判有分流效果；連假後廿五日的移轉車流量則仍須觀察。高公局將於節後檢討成效。

今天國道全線仍採單一費率，無二十公里優惠里程，且零至五時暫停收費；下午兩點至晚間九點，實施國五蘇澳至頭城北上高乘載管制。