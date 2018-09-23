感冒過後「無嗅覺」 宜及早治療

2018-09-23

文／陳建志

一名60歲女性在某次感冒過後，就再也聞不到任何香味，進餐時，只能嚐到酸甜苦鹹。這種狀況持續了半年，原以為是腦神經衰弱，服用大量維生素B群後，依然沒有改善。

就醫時，我發現她有嚴重的鼻過敏。安排電腦斷層掃描後，更發現兩側鼻腔篩竇群內，已是增厚的黏膜與蓄積的鼻涕，證實是篩竇炎所致。

嗅覺感受器位於鼻腔內最上方的「嗅覺黏膜」內，當呼吸時，飄浮於空氣中的粒子就會順著氣流落在其上，刺激嗅覺感受器，接著訊息經由嗅神經傳入腦部，引起嗅覺。一旦篩竇發炎，腫脹的黏膜及濃稠的分泌物阻塞氣流通道，或是發炎反應侵犯嗅覺黏膜，傷及嗅覺感受器與神經末梢時，就會造成無嗅症。

病症拖延不醫 功能恐難恢復

此病若不治療，不僅無法聞到香味，影響生活品質，甚至難以察覺空氣中的「警示氣味」，例如殺蟲劑、瓦斯漏氣、電線走火或物品燃燒時的臭味，身陷危機而不自知。一旦病症持續數月，嗅覺感受器或神經發生萎縮後，即便接受治療，功能依舊難以恢復。

急性篩竇炎的治療如同一般的急性鼻炎，以口服抗生素及消炎藥為主，可以迅速達到效果；但若已是慢性篩竇炎時，治療如同其他的慢性鼻炎，改以口服抗組織胺或局部使用副腎皮質素鼻噴劑，往往需要連續數月才會見效，也有專家建議使用益生菌進行免疫調節，亦可減輕過敏，加速療效；如果已經併發鼻息肉時，就只能接受鼻竇內視鏡手術治療了。

這名女病患在規則地接受治療1個月後，就可以聞到味道了。

需注意的是，在某次感冒後出現的無嗅症，大多是鼻炎或鼻竇炎所致；若是逐漸進展的無嗅症，甚至合併記憶力衰退、手抖或動作變慢時，就有可能是神經退化疾病（巴金森氏症或阿茲海默氏症）所致。

另外，車禍時頭部外傷，嗅覺神經纖維斷裂，也會引起無嗅症。因此，這類患者宜正確就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）