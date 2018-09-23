嬌妻睡不飽 「鼾」夫就醫保婚姻

2018-09-23

文／陳亮宇

36歲的廖先生剛新婚，早上起床總發現妻子頻頻打哈欠，似乎沒睡飽，再三追問下，才發現原來是自己的鼾聲干擾嬌妻睡眠。

他不捨老婆夜夜失眠，再加上自己平時就有白天嗜睡、總是睡不飽等症狀，到診間諮詢後，他決定透過手術改善睡覺打鼾的問題。

初步檢查發現，廖先生患有重度睡眠呼吸中止症，且晚上打鼾次數超過兩千次，睡夢中血中氧含量甚至低到68%（正常為100%）。雖然在門診可以初步判斷某些結構上的異常，但因上呼吸道阻塞發生於睡夢中，並無法完全透過門診的內視鏡了解他的構造與肌肉張力的問題，為正確定位上呼吸道阻塞的部位，需進一步透過「睡眠內視鏡」檢查。

睡眠內視鏡 評估手術治療方式

所謂「睡眠內視鏡」是指利用麻醉藥物先讓患者「睡眠」，全程由麻醉科醫師協助給藥與監測生命徵象，再由耳鼻喉科醫師透過「經鼻內視鏡」觀察、評估患者打鼾或睡眠中止時，上呼吸道產生完全或局部阻塞的位置，並針對阻塞部位擬定手術計畫，以改善術後睡眠狀況，並提升手術成功率。

經過睡眠內視鏡發現，這位新郎官的鼻中膈彎曲、下鼻甲十分肥厚，造成鼻部阻塞，加上同時有扁桃腺肥大、側邊咽部塌陷等狀況，造成口咽部狹窄阻塞，使得睡覺時鼾聲如雷，也常出現睡眠呼吸中止的症狀。

由於患者不習慣配戴陽壓呼吸器睡覺，經討論後，決定藉「鼻中膈鼻道成型手術」與「軟顎側咽壁成型手術」治療，術後患者打鼾情形大幅改善，也解決白天嗜睡與注意力不集中等問題，更重要的是病患的太太也十分開心，直呼是一人治療，兩人受惠！

一般來說，睡眠呼吸中止症的患者因結構上的異常或肌肉失去張力，容易造成上呼吸道阻塞，睡眠時缺氧而使得睡眠反覆中斷，且因體內二氧化碳升高，夜晚睡眠容易因缺氧而中斷，縮短熟睡期，起床後，便會出現身體疲累、白天嗜睡等疲勞症狀，更會提高心血管疾病、自主神經系統失調、血糖代謝失調等疾病發生率。

患有睡眠呼吸中止症的患者，一定要積極接受治療，才能改善生活品質。

（作者為亞洲大學附屬醫院頭頸外科主任）